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Ağrı Dağı'ndaki örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı'nda çıkan örtü yangını ekiplerin kontrolünde kendiliğinden söndü

Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafında, köylülerin anız yakması sebebiyle çıktığı tahmin edilen örtü yangını kendiliğinden söndü.

Dağın kuzey tarafında yer alan Korhan Yaylası'nda geçtiğimiz günlerde çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangını, akşam saatlerinde yeniden başladı.

Köylülerin anız yakması sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak dağın eteklerindeki Erhacı köyü kırsalına kadar ulaştı.

Araçla ulaşımın güç olduğu bölgede insansız hava araçları kullanılarak inceleme yapıldı. Yangının dağdaki meşelik alana ve yerleşim yerlerine sıçraması ihtimaline karşı AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, güvenlik korucuları ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.

Yangın, sabaha karşı kendiliğinden söndü.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Ağrı Dağı ığdır

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