Ağrı'daki kazada feci şekilde can verdiler! Dehşetten kurtulanlar anlattı... Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz

Ağrı’nın Tutak ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında freninin patladığı belirtilen yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 kamyona çarptıktan sonra yanmaya başlamış 7 kişi yanarak can vermiş, 2'si ağır 21 kişi yaralanmıştı. Bugün feci kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor. , freninin patladığı belirtilen yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 kamyona çarptıktan sonra yanmaya başladı.

Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

KORİDORDA BAYGIN OLARAK YATANLAR VARDI

Kazanın şokunu halen üzerinden atamadığını ifade eden Işık, "Otobüsün freni patladı ve önündeki araca çarptı. Kaza olunca biz otobüsün içinden arkaya doğru kaçtık. Otobüs yanıyordu. Annemle beraberdik, 14-15. koltuklardaydık. Önümüzdeki bütün koltuklar doluydu. Çocuklar ve kadınlar vardı. Taş atarak camları kırdılar ve dışarı çıktık, sonra ambulansı aradık. Otobüs alev almıştı. Herkes kurtulmak için çalıştı. Alev olunca dışarıdan kimse otobüse yaklaşamadı." diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Zehra Duman ise eğitimi için Van'dan Erzincan'a giderken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Otobüs hareket ediyordu, bir anda çarpışma meydana geldi. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Camdan atlayıp çıktım, o şekilde kurtuldum. Bayağı kötüydü. Ön tarafın hepsi alevdi. Yerde birçok kişi baygın şekilde yatıyordu. İnsan ne yapacağını şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Görgü Özbek, İstanbul'a yolculuk yaptığını söyleyerek, "En arkada oturuyordum, kazanın nasıl olduğunu hiç anlamadım. Kendimde değildim. Otobüs bir anda alev aldı, camdan atladık." dedi.

Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle:

AĞRI

MUHLİSE IŞIK HAKAN ÇELİK İBRAHİM YİĞİT CEVHER DAYAN ZÜBEYDE ÇİFTÇİ ŞAVAŞ ÇEMREK SABAHATTİN KAPICI SÜLEYMAN ÖZER

PATNOS

ORHAN UYUMAZ EYYÜP İLTER

HAMUR

ONUR CAN ELÇİ ZEHRA DUMAN MEHMET LATİF IŞIK GİRGÜN ÖZBEK

TUTAK

ALİ EREN DİLMAÇ ZEYNEP DİLMAÇ YUSUF DİLMAÇ SERHAT KISA

DOĞUBEYAZIT