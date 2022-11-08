Ağrı'daki kazada feci şekilde can verdiler! Dehşetten kurtulanlar anlattı... Yanarak ölen 6 kişinin ismi açıklandı 1 kişi hala belirsiz

Ağrı’nın Tutak ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında freninin patladığı belirtilen yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 kamyona çarptıktan sonra yanmaya başlamış 7 kişi yanarak can vermiş, 2'si ağır 21 kişi yaralanmıştı. Bugün feci kazada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor. , freninin patladığı belirtilen yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 kamyona çarptıktan sonra yanmaya başladı.
Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
Kazanın şokunu halen üzerinden atamadığını ifade eden Işık, "Otobüsün freni patladı ve önündeki araca çarptı. Kaza olunca biz otobüsün içinden arkaya doğru kaçtık. Otobüs yanıyordu. Annemle beraberdik, 14-15. koltuklardaydık. Önümüzdeki bütün koltuklar doluydu. Çocuklar ve kadınlar vardı. Taş atarak camları kırdılar ve dışarı çıktık, sonra ambulansı aradık. Otobüs alev almıştı. Herkes kurtulmak için çalıştı. Alev olunca dışarıdan kimse otobüse yaklaşamadı." diye konuştu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Zehra Duman ise eğitimi için Van'dan Erzincan'a giderken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Otobüs hareket ediyordu, bir anda çarpışma meydana geldi. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Camdan atlayıp çıktım, o şekilde kurtuldum. Bayağı kötüydü. Ön tarafın hepsi alevdi. Yerde birçok kişi baygın şekilde yatıyordu. İnsan ne yapacağını şaşırıyor." ifadelerini kullandı.
Yolculardan Görgü Özbek, İstanbul'a yolculuk yaptığını söyleyerek, "En arkada oturuyordum, kazanın nasıl olduğunu hiç anlamadım. Kendimde değildim. Otobüs bir anda alev aldı, camdan atladık." dedi.
Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle:
AĞRI
PATNOS
HAMUR
TUTAK
DOĞUBEYAZIT