Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili, 'çocuk sporculara istismar' suçlamasıyla tutuklandı

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı E. K.'nın, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismarda bulunduğu iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evli ve 2 çocuk babası olan E. K.'nın cep telefonu ile çocuk sporculara yazdığı müstehcen yazışmalar da yine sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlar üzerine E.K., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Yozgat'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen E. K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)







