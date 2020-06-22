Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde feci kaza!

Doğubayazıt merkezden çevre yolu istikametine giden Hacı Kandemir (47) idaresindeki minibüs, Iğdır yolu ışıklı kavşakta, Ağrı istikametinden gelen zırhlı askeri araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve vatandaşlar ile ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan minibüs sürücüsü Kandemir, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hacı Kandemir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (AA)

