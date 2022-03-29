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Ağrı sızı kalmaz, hücreleri yeniler! Soğan kabuğunu çöpe atmayın, kaynatın için!

29.03.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece Türk mutfağında değil dünya çapında mutfakların demirbaşı olan soğan yemeklere ve salatalara lezzet katmasının yanı sıra aynı zamanda çok faydalıdır. Soğanın kendisi kadar soğan kabuğu da sağlık için oldukça faydalıdır. Genellikle çöpe atılan soğan kabuğunu kaynatıp içerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Güçlü bir ödem sökücü olan soğan kabuğu sayesinde ağrılarınızdan da kurtulabilirsiniz.

Ağrı sızı kalmaz, hücreleri yeniler! Soğan kabuğunu çöpe atmayın, kaynatın için!

Birçok yemeğin ana malzemesi olan soğanı soyduktan sonra kabukları genellikle çöpe gidiyor. Artık soğan kabuklarını çöpe atmayacaksınız. En az soğanın kendisi kadar faydalı olan soğan kabuğunu kaynatıp içebilirsiniz.

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Soğan kabuğu ve suyu, aslında birçok kişi bilmese de son derece faydalı bir bitkisel maddedir. Vitamin ve mineral açısından zengin olan soğanda A, C ve E vitaminini rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca soğan tüketirseniz vücudunuzun ihtiyacı olan fosfor, iyot ve magnezyum da iyi derecede karşılanacaktır. Kış enfeksiyonlarına karşı önlem almak isteyenler, vücudunu her zaman dinç tutmak isteyenler, ağrılardan bir türlü kurtulamayanlar çareyi soğanda arayabilir.

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SOĞAN KABUĞU KAYNATIP İÇMENİN FAYDALARI

  • Soğan kabuğunu kaynatıp içmek yağ yakımını önemli oranda artırmaktadır.
  • Antioksidan içerdiğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu önemli oranda koruma sağlar.

SOĞAN KABUĞU SUYUNUN FAYDALARI

Kaynatılarak içilmesi vücuttaki iltihaplanmayı gidermekte dışarı atımını kolaylaştırmaktadır. Yeni doğum yapmış veya emziren kadınların soğan kabuğu ile göğüslerinde oluşan yaraları iyileştirmeleri mümkündür. Kalp damar rahatsızlıklarında soğan kabuğu suyu faydalı olmaktadır. Diyabetin dengelenmesinde etkilidir.

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  • Boğazı temizler
  • Ev bitkileri için besleyici
  • Ağız ve diş sağlığını korur
  • Ödem atıcıdır
  • Hücre yeniler
  • Uykuyu düzenler
  • Kan şekerini dengeler
  • Böbrekleri temizler
  • Enfeksiyon giderir

SOĞAN KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Biriktirdiğiniz soğan kabuklarını cam bir kavanoza koyun. Çayınıza koyacağınız kadar soğan kabuğunu kavanozdan alıp kâseye yerleştirin ve üstüne kaynamış su ekleyin. Kâsenin üzerini kapatıp 15 dakika bekleyin. Bu sürede soğan kabukları suyu emecek. 15 dakika sonra çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz.

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SOĞAN KABUĞU NASIL KAYNATILIR?

Biriktirdiğiniz soğan kabuklarını cam bir kavanoza koyun. Çayınıza koyacağınız kadar soğan kabuğunu kavanozdan alıp kâseye yerleştirin ve üstüne kaynamış su ekleyin. Kâsenin üzerini kapatıp 15 dakika bekleyin. Bu sürede soğan kabukları suyu emecek. 15 dakika sonra çayınızı süzdükten sonra içebilirsiniz.

SOĞAN KABUĞU NASIL DEMLENİR?

2 avuç kadar soğan kabuğunu bir tencereye ya da derin bir kaba dökün. Soğan kabuklarının üzerine 1 litre kadar kaynamış suyu ilave edin. Kullanılan kabın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar demlenmesini sağlayın.


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