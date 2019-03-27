Ağrı'da 301 bin 706 seçmen sandık başına gidecek

Ağrı'da 301 bin 706 seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek.

1243 sandığın kurulacağı Ağrı'da, il, ilçe ve belde belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ağrılılar, İl Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belde belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 13 bin 414 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Ağrı'da 301 bin 706 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ağrı'daki seçmen sayısı 13 bin 414 arttı.

Ağrı'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 28 arttı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 215 sandık bulunurken, bu seçimlerde 1243 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde

Ağrı'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer ise il merkezi oldu. 85 bin 427 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 313 sandık kurulacak.