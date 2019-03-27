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Ağrı'da 301 bin 706 seçmen sandık başına gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Kentte 301 bin 706 seçmen, 1243 sandıkta, il, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtar adayları için oy verecek

Ağrı'da 301 bin 706 seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek.

1243 sandığın kurulacağı Ağrı'da, il, ilçe ve belde belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ağrılılar, İl Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belde belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 13 bin 414 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Ağrı'da 301 bin 706 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ağrı'daki seçmen sayısı 13 bin 414 arttı.

Ağrı'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 28 arttı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 215 sandık bulunurken, bu seçimlerde 1243 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde

Ağrı'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer ise il merkezi oldu. 85 bin 427 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 313 sandık kurulacak.

İl merkezinden sonra ikinci sırada 250 sandık ve 67 bin 176 seçmenle Doğubayazıt, üçüncü sırada da 251 sandık ve 65 bin 387 seçmenle Patnos ilçesi geliyor.

57 sandık ve 10 bin 782 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hamur ilçesinde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 313 85 bin 427

Diyadin 109 23 bin 145

Doğubayazıt 250 67 bin 176

Eleşkirt 102 20 bin 619

Hamur 57 10 bin 782

Patnos 251 65 bin 387

Taşlıçay 59 11 bin 615

Tutak 102 17 bin 555

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