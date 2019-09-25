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Ağrı'da "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban: - "Valiliğimizce büyük İslam alimi, mutasavvıf ve edip bir dahi olan Ahmed-i Hani Hazretlerinin ülke genelinde anılması, fikir ve inanç dünyasının yeni nesil ile buluşması amacıyla 5-6 Ekim tarihlerinde Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivalinin üçüncüsünü düzenleyeceğiz"

Ağrı'da, "Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yaptığı yazılı açıklamada, 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalin hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Amaçlarının Ahmed-i Hani'nin maneviyatının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olduğunu aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Valiliğimizce büyük İslam alimi, mutasavvıf ve edip bir dahi olan Ahmed-i Hani Hazretlerinin ülke genelinde anılması, fikir ve inanç dünyasının yeni nesil ile buluşması amacıyla 5-6 Ekim tarihlerinde Ahmed-i Hani Kültür, Turizm ve Sanat Festivalinin üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Festival açılışımızı Ahmed-i Hani Türbesi önünde mevlidi şerif ile başlatacağız."

- Etkinlikler İshak Paşa Sarayında

Festival kapsamındaki etkinliklerin İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleştirileceğini belirten Elban, kurulacak stantlarda geleneksel el sanatları ustalarının hünerlerini sergileyeceğini ayrıca konserler düzenleneceğini aktardı.

Elban, "Festivalin ilk gününde yöremizin somut olmayan kültürel mirası dengbejlik sanatı icra edilecek. Bu festivalimizi gençlerin de takip edebilmesi ve katılım sağlamaları amacıyla onlara hitap edecek bir sanatçı belirledik. Kolpa Grubu vereceği konser ile gençleri festival alanına çekecek. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitemizin hazırladığı Yeşilçam Müzikleri Orkestrası, ilahi dinletileri, gençlik merkezi gruplarımızın gösteriler ve ikramlarımız ile hemşehrilerimiz ve il dışından gelecek misafirlerimiz güzel vakit geçirecek." ifadelerini kullandı.

İbrahim Çeçen Üniversitesinin katkılarıyla bir de sempozyum düzenleneceğini kaydeden Elban, yurt içi ve dışından 150 akademisyenin bu sempozyumda bildiri sunacağını belirtti.

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