HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı'da dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Ağrı'da dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

02.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda dorsesinde 305 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına 30 Ekim'de giren ve narkotik dedektör köpeklerinin dorsedeki çuvallara tepki vermesi üzerine yapılan aramada 285 kilogram eroin, 20 kilo 2 gram da uyuşturucu ele geçirildikten sonra gümrük görevlilerince gözaltına alınan tırın sürücüsü A.F'nin işlemleri tamamlandı.

Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen A.F, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 30 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaptığı operasyonda, İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulunduBüyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu
Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadıTanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadı
Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt uyuşturucu eroin

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Yaşlı adam kazla baş edemeyip torununu kalkan olarak kullandı!

Yaşlı adam kazla baş edemeyip torununu kalkan olarak kullandı!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Akıllı saatte 1000 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.