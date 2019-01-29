Ağrı’da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Ağrı merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Tokat, Van, Hatay, Adıyaman, Iğdır, Şanlıurfa, Siirt ve Batman’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Diğer illerde yakalanan şüpheliler Ağrı’ya getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli sorgulanmak üzere Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilecek.
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