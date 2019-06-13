HABER

Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Süleyman Elban: - "Çoğu zaman fizik kurallarıyla da açıklanamayan kahramanlık destanları yazılmış ve o savaşta şehitlerimizi hep minnetle anmışızdır. Gazilerimizi de hep gururla onurla anıp ve hep saygı göstermişizdir"

Ağrı'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 30 gaziye madalya ve beratları verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar herhangi bir savaşa katılmadığını anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Türkiye'nin sadece Kore'ye asker gönderdiğine ve Kıbrıs'ın Türkiye için çok önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Vali Elban, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Savaşı destanlara ve şiirlere konu olmuştur. Ülkemizin her ilinden, ilçesinden ve her köşesinden bu Barış Harekatı'na katılan ve savaşan tüm tanıklar yakın zamana kadar hayattaydı. Harekat başlayana kadar bir kanayan yara iken harekatla birlikte gurur abidesi olmuş, destansı bir mücadele verilmiştir. Çoğu zaman fizik kurallarıyla da açıklanamayan kahramanlık destanları yazılmış ve o savaşta şehitlerimizi hep minnetle anmışızdır. Gazilerimizi de hep gururla, onurla anıp ve hep saygı göstermişizdir."

-"Güvenlik güçlerimiz gözünü kırpmadan görevini yerine getiriyor"

Elban, Allah'ın bu millete şehit acısı ya da gazilik gururu yaşatmaması temennisinde bulundu.

Milletin bu coğrafyada olduğu sürece mecburen bu tür mücadeleler ve saldırılar olacağına dikkati çeken Elban, bu tür durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin belli yerlerinde terörle mücadelede görev düştüğünde güvenlik güçlerimiz gözünü kırpmadan görevini yerine getiriyor. Ülkemize tehdit oluşturan Suriye sınırında görev tevdi ediliyor. Milletimizin, bir görev düştüğünde gözünü kırpmadan giden herkesin şehadet şerbetini içmek ve gazilik mertebesine ulaşmak için hazır olduğunu biliyoruz. İnşallah bu tür durumlara ihtiyaç olmaz diye temenni ediyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim de Ağrı'da 42 Kıbrıs gazisi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Elban, 30 Kıbrıs gazisine madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdür Yarımcısı Tacettin Çelebi, kurum müdürleri, gazi ve yakınları katıldı.

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
Denizli'nin iklim eylem planı hazırDenizli'nin iklim eylem planı hazır
Veysel Eroğlu: Irak'ın su probleminin çözüleceğine inancımız tamdırVeysel Eroğlu: Irak'ın su probleminin çözüleceğine inancımız tamdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Milli Mücadele ve Beratı" töreni Ağrı Ağrı Valisi Süleyman Elban gaziler Kıbrıs

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.