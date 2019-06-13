Ağrı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Ağrı'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 30 gaziye madalya ve beratları verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar herhangi bir savaşa katılmadığını anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Türkiye'nin sadece Kore'ye asker gönderdiğine ve Kıbrıs'ın Türkiye için çok önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Vali Elban, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Savaşı destanlara ve şiirlere konu olmuştur. Ülkemizin her ilinden, ilçesinden ve her köşesinden bu Barış Harekatı'na katılan ve savaşan tüm tanıklar yakın zamana kadar hayattaydı. Harekat başlayana kadar bir kanayan yara iken harekatla birlikte gurur abidesi olmuş, destansı bir mücadele verilmiştir. Çoğu zaman fizik kurallarıyla da açıklanamayan kahramanlık destanları yazılmış ve o savaşta şehitlerimizi hep minnetle anmışızdır. Gazilerimizi de hep gururla, onurla anıp ve hep saygı göstermişizdir."