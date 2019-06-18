Ağrı'daki sel

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu ile aynı bölgede yıldırım isabet etmesi nedeniyle ölen gencin cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyadin ilçe merkezi Göl Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde sel sularına kapılan Naime Polat (46), çocukları Musa (11) ve Pınar Polat ile yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Nurullah Yardımcı'nın cenazeleri, Erzurum Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün ilçeye getirildi.

Anne ve 2 çocuğunun Atatürk Mahallesinde bulunan evlerine getirilmesi sırasında baba Burhan Polat ile 3 çocuğu uzun süre gözyaşı döktü.

Daha sonra ilçe mezarlığına getirilen anne Naime, çocukları Musa ve Pınar Polat ile Nurullah Yardımcı gözyaşları arasında defnedildi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Ercan Salihoğlu, anne ve çocuklarının doludan korunmak için girdikleri köprünün altında sel sularına yakalandıklarını söyledi.

