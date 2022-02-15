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Ağrılarınıza dikkat endometriozis olabilirsiniz!

15.02.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endometriozis, endometriyumun (rahim veya rahmin içini kaplayan doku) rahmin dışında büyümesi sonucu gelişen bir kadın hastalığıdır. Görülme oranı oldukça fazladır. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10'unda endometriosiz vardır. Endometriozis hastalığına neyin neden olduğu tam olarak bilinememektedir. Bazı hastalarda hiçbir belirti göstermese de çoğu belirtisi ağrılardan oluşur.

Ağrılarınıza dikkat endometriozis olabilirsiniz!

Endrometriozis hastalığının ileri hali olan derin yerleşimli endometriozis oldukça sinsi ve hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Jinekolojik Kanseri Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl, derin yerleşimli endometriozis hakkında bilgi verdi. Tüm Dünya da 190 milyondan fazla kadın bu hastalığı taşımaktadır. Derin yerleşimli endometriozis kadınlar da oldukça sık gözükmektedir. Sinsi ilerleyen ve ileri düzeyde hasarlanmaya sebep olan bu hastalıkta bağırsaklar, rahime asıcı bağlar, idrar yolları, mesane gibi organlar endometriozis tarafından tutunabilmektedir.

DERİN YERLEŞİMLİ ENDOMETRİOZİS BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR;

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*Adet dönemi ve adet dönemi dışında ağrılar

*İlişki sırasında ağrı

*Büyük abdest ve idrar yaparken ağrı

*Alt karın ağrıları

*Kasık ağrıları

İleri düzey endometriozis normal çikolata kistinden farklı bir hastalıktır ve tanısı tedavisi de ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Derin yerleşimli endometriozisin tanısı yukarıdaki şikayetleri olan hastalarda ilk önce bu hastalığının olduğunu düşünmekle ortaya çıkar. Bu şikayetler ile gelen hastalarda ayrıntılı jinekolojik muayene, ileri düzet ultrason incelemeleri gerekirse manyetik rezonans ve tomografi incelemeleri ile tanı konur.

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DERİN YERLEŞİMLİ ENDOMETRİOZİS HASTALARI CERRAHİ TEDAVİ İLE GEBE KALABİLİR

Hastalar da tedavi genelde cerrahi yöntemdir. Cerrahi ise laparoskopi yöntemi tercih edilir. İleri düzeyde bir cerrahi tecrübe ve cerrahın bu konu ile ilgili yıllar içinde kazandığı beceri ve eğitimi ile gerçekleşir. Derin yerleşimli endometriozis hastalarının bir kısmı gebe kalma ile ilgili problem yaşamaktadır. Yapılan cerrahi gebelik oranlarını arttırmaktadır. Bu hastalık 3 kısımda oluşur, İlk kısım rahim ile bağırsak arasındaki bölme, ikinci kısım rahimin yan tarafındaki ve arka tarafındaki bağlar, üçüncü kısım ise rahimin arkasında bağırsağın önünde ve bağırsağın içine doğru ilerleyen endometriozis olarak sınıflandırabiliriz.

CERRAHİ TEDAVİ BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR;

  • Eğer hastada çikolata kistleri var ise onlar alınır.

  • Endometriozisin tutunma yerlerine bağlı olarak rahime asıcı bağların kesilmesi endometriozisin odaklarının temizlenmesi

  • Bağırsağın ön yüzündeki endometriozis odaklarının temizlenmesi

  • Gerekirse bağırsak içindeki endometriozis odaklarının bağırsağın kesilerek alınması olmaktadır.


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