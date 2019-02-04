Ağrılı topuk dikenlerinden kurtulmanın etkili yolları

TOPUK DİKENİ ÜZERİNE SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN Ayak ağrısını göz ardı etmeyin ve evde ayaklarınıza dikkat etmeye çalışın. Soğuk bir kompres uyguladıktan sonra hemen topuk dikeninde bir rahatlama hissedeceksiniz. Sğuk ağrıyı çok hızlı bir şekilde azaltmaya yardımcı olur. ATEL KULLANIN Acıyı hafifletmek için uyurken gece ayağınıza atel takabilirsiniz. Başlangıçta o kadar rahat olmayabilir, ancak buna alışacaksınız ve değişiklikleri fark etmeye başlayacaksınız. Spor mağazası, eczane veya çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz. TOPUK DİKENİ İÇİN FİZYOTERAPİ VE EGZERSİZ YAPMAK Bir fizyoterapi tedavisi almak için mutlaka doktora görünmelisiniz. Size daha fazla zarar vermemek için doğru eğitime sahip bir tıbbi uzman bulmanın çok önemli olduğunu unutmayın. Uzman ayrıca, evde hangi egzersizleri yapabileceğinizi size önerebilir. Bu egzersizler ağrıyı azaltmanıza ve kaslarınızı aynı anda çalıştırmanıza yardımcı olur. Örneğin, uyumadan ve ateli giymeden önce boş zamanlarınız olduğunda bunları her gün tekrarlayın.

ELMA SİRKESİ SÜRÜN Bu ev çaresi basit ama oldukça etkili. Elma sirkesi ağrıyı ve şişliği azaltmak için birkaç adımda kullanılabilir. Temiz bir bez alın ve sirkeyle ıslatın. Daha sonra sarın rahatlama hissedene kadar her gün tekrarlayın. BİR UZMAN TARAFINDAN UYGULANAN ORTEZ UÇLARI KULLANIN Basit, hızlı ve etkili. Ayakkabınıza koyabileceğiniz özel ortez uçlar doktorunuz tarafından yapılabilir ya da nereden alacağınızı ve hangi şekle ihtiyacınız olduğunu size önerebilirler. Pahalı olduklarını düşünebilirsiniz, ancak bu yöntem çok etkilidir ve yürürken acıyı hafifletebilir. 5 yıl süreyle kullanabilirsiniz. ANTİ-ENFLAMATUAR İLAÇ KULLANIMI Bu enjeksiyonlar aynı anda hem ağrı hem de iltihaptan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Doktorunuzdan sizin için en iyisini önerecektir. Ancak özellikle herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmiyorsanız, uygun bir tıbbi konsültasyon olmadan satın almayın. EPSOM TUZU BANYOSU YAPIN Tuz iyileştirdiğini hemen herkes bilir. Ve topuk dikenleriniz için de oldukça etkili olabilir. Bir miktar Epsom tuzunu ılık, ancak sıcak olmayan suya ekleyin. Soğumaya başladığında sıcak su ekleyerek bir saat içinde bekletin.