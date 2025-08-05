Ağustos ayında Türkiye içinde gezmeye doyamayacağınız yerleri sıraladık!

Kaş

Assos

Antalya'nın en güzel yerlerinden biri olan Kaş, berrak deniziyle herkesi mest ediyor. Doğasına da hayran kalacağınız Kaş, Ağustos 'ta kaçılacak bir yer. Sadece denizi ve doğası değil, tarihiyle de güzel bir yer Kaş.



Kazdağları'nın eteklerinde bir maceraya ne dersiniz? Çanakkale Assos'a giderek güzel bir tatil geçirebilirsiniz. Çanakkale'nin temiz havasıyla Ağustos ayında hem huzuru hem serinliği bulabilirsiniz.

Ayvalık



Ayvalık ve Cunda Adası, herkesin en sevdiklerinden. Ege'nin incisi diyebileceğimiz Ayvalık'a gidince sadece doğaya değil, Ege mutfağına da doyacaksınız. Ayvalık'ta tatilin keyfini çıkarmak için yapılacak çok şey var. En ünlü plajlardan Sarımsaklı Plajı'nda yürüyüş yapmak, bunlardan biri.

Datça



Ağustos ayında Muğla da çok güzel olur. Hem doğası hem tarihi ile gözde mekanlardan biri olan Datça'yı kafa dinlemek için tercih edebilirsiniz.

Borçka



Artvin Borçka, serin bir yer arayanlar için ideal. Karadeniz, Ağustos ayında çok güzel oluyor. Doğada bol bol vakit geçirme niyetiniz varsa Borçka'ya bakabilirsiniz.

Bozcaada

Çanakkale'nin güzel yerleri bitmiyor. Üzüm bağlarıyla bilinen Bozcaada'dan keyif alacağınız kesin! Tüm güzelliğiyle sizi kendine aşık edecek Bozcaada sadece doğal güzellikleri değil, yemekleriyle de cezbedici!

Van Gölü



Deniz dışında bir plan yapmak isteyenler için bir başka seçenek de Van Gölü. Serin ve büyüleyici bu göl çevresi Ağustos ayı için güzel bir seçenek. Yaz sıcağından bunaldıysanız burayı tercih edebilirsiniz.

Eğirdir Gölü



Isparta'da en beğenilen yerlerden olan Eğirdir Gölü de Ağustos ayı için gidilebilecek rotalardan. Eğirdir'i daha önce görmediyseniz bu Ağustos gitmek için ideal bizce!

Kapadokya



Deniz tatili sevmeyenler için alternatif çok aslında. Büyüleyici ve masalsı yerleri seviyorsanız Kapadokya tam sizlik. İster balona binebilir isterseniz peribacalarını gezebilirsiniz.

Silifke



Akdeniz'de bir rota arıyorsanız Mersin Silifke'yi düşünebilirsiniz. Hem doğası hem denizi hem de tarihi ile Ağustos ayı, Mersin'i keşfetmek için ideal.