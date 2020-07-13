Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

Kumaş ya da tek kullanımlık medikal maskelerin koruyucu olabilmesi için sadece ağzınızı kapatması ne yazık ki yeterli değil. Hasta biri konuştuğunda, hapşırdığında ya da öksürdüğünde damlacık yoluyla virüsü havaya ya da bir başkasına bulaştırabilir. Bu riski minimuma indirmek için maskenin burnunuzu, ağzınızı ve çenenizi tamamen örtmesi gerekiyor. Maskeyi doğru şekilde takmak için şu basit adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

MASKE NASIL TAKILMALI?

Öncelikle ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla iyice yıkayın.

Su ve sabuna erişiminiz yoksa alkol bazlı dezenfektanlar ve 80 derece kolonyalar ile ellerinizi mümkün olduğunca sterilize etmeye çalışın.

Tek kullanımlık maske kullanıyorsanız; maskenin üst kısmını belirleyin.

Maskenin bükülebilir tel içeren kısmı üst tarafı mutlaka burnunuzun üzerine gelmelidir.

Bu tespiti yaparken maskenize dokunmayın! Maskeyi sadece kulak lastiklerinden tutmaya özen gösterin.

Materyalinden bağımsız olarak kulak lastiklerinden tutarak maskeyi yüzünüze yerleştirin.

Maskeyi burnunuza kadar çekip varsa teli ayarlayın.

Maskenin alt kısmının çenenizi örttüğünden emin olun.

Pileli bir kumaş maske tercih ettiyseniz aşağıya doğru açılıp açılmadıklarını kontrol edin.

Maske kenarlarında boşluk olmamalı ancak nefes almanızı engelleyecek kadar da sıkı olmaması gerekir.

Maskenin yüzünüze tam oturup oturmadığını kontrol edin. Ve maskenizi çıkarana kadar ellememeye özen gösterin.

MASKE TAKARKEN ŞU HATALARA DÜŞMEYİN!

Maskenizi asla çok gevşek takmayın! Kenar boşluklarından virüslere maruz kalacağınızı unutmayın.

Virüsün solunum yoluyla da bulaştığını aklınızdan çıkartmadan mutlaka burnunuzu maskenin içinde tutun.

Maskenizi çıkarıp tekrar takmak onu kirletmek demektir. Halka açık alanlarda -evet çok sıcak- maskeyi kısa süreliğine de olsa çıkarmamaya özen gösterin.

Maskenizi asla paylaşmayın!

MASKEYİ DOĞRU ÇIKARMAK DA TAKMAK KADAR ÖNEMLİ