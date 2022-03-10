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Vücuttaki iltihapla savaşıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor... Her evde olması gereken anti-inflamatuar yiyecekler

10.03.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücuttaki enflamasyon hem iyi hem de kötü olabilir. Bir yandan vücudunuzun enfeksiyon ve yaralanmalardan korunmasına yardımcı olur. Öte yandan, kronik inflamasyon hastalığa yol açabilir. Stres, hareketsiz yaşam tarzı ve iltihaplanmaya neden olan yiyecekler bu riski daha da artırabilir. Bununla birlikte, araştırmalar bazı gıdaların kronik inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkarmıştır. İşte mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken anti-inflamatuar yiyecekler.

Vücuttaki iltihapla savaşıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor... Her evde olması gereken anti-inflamatuar yiyecekler

Sağlıklı bir bünyenin yolu sağlıklı beslenme ve düzenli spordan geçmektedir. Anti-inflamatuar yiyecekler sayesinde bağışıklığınızın çelik gibi güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Anti-inflamatuar yiyecekler vücuda enerji, vitamin, mineral, yağ asitleri ve koruyucu bitkisel besinleri sağlar.

Anti-inflamatuar yiyecekler lif bakımından zengin meyve ve sebze, bol su ve sınırlı miktarda hayvan proteini (balık hariç) önererek fiziksel ve ruhsal sağlığı artırmayı amaçlar, sabit bir enerji kaynağı sağlar ve yaşa bağlı oluşan rahatsızlıkların riskini azaltır.

Anti-inflamatuar besinler daha uzun, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaşam sürmemize katkı sağlar. İşte bilimsel olarak kanıtlanmış anti-inflamatuar yiyecekler:

MEYVELER

Lif, vitamin ve minerallerle dolu küçük meyvelerdir. En yaygın olanlardan bazıları çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlenler antosiyaninler adı verilen antioksidanlar içerir. Bu bileşiklerin, hastalık riskinizi azaltabilecek anti-inflamatuar etkileri vardır.

Çilek,Ah

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar harika bir protein kaynağıdır. Tüm balık türleri bazı omega-3 yağ asitleri içermesine rağmen, bu yağlı balıklar en iyi kaynaklar arasındadır:

  • Somon
  • Sardalye
  • Ringa
  • Orkinos
  • Hamsi

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Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet ve böbrek hastalığına yol açabilecek iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

BROKOLİ

Brokoli, son derece besleyici bir gıdadır. Araştırmalar, turpgillerden çok fazla sebze yemenin kalp hastalığı ve kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu durum içerdikleri antioksidanların anti-inflamatuar etkileri ile ilgili olabilir.

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AVOKADO

Avokado potasyum, magnezyum, lif ve kalp için sağlıklı tekli doymamış yağlar ile doludur. Ayrıca kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı karotenoidler ve tokoferoller içerirler. Ek olarak, avokadodaki bir bileşik, yeni oluşan cilt hücrelerinde iltihaplanmayı azaltabilir.

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YEŞİL ÇAY

Muhtemelen yeşil çayın içebileceğiniz en sağlıklı içeceklerden biri olduğunu duymuşsunuzdur. Araştırmalar, yeşil çay içmenin kalp hastalığı, kanser, Alzheimer hastalığı, obezite ve diğer koşullar riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur.

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BİBER

Dolmalık biber ve acı biber, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahip C vitamini ve antioksidanlarla yüklüdür. Dolmalık biber ayrıca diyabet gibi kronik hastalıklarla ilişkili iltihabı azaltabilen antioksidan kuersetin sağlar.

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MANTAR

Dünya çapında binlerce mantar çeşidi bulunurken, sadece birkaçı yenilebilir. Bunlara yer mantarı, portobello mantarı ve şitake mantarı dahildir. Mantarların kalorisi çok düşüktür ve selenyum, bakır ve tüm B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca anti-inflamatuar koruma sağlayan fenoller ve diğer antioksidanlar içerirler

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ÜZÜM

Üzüm iltihabı azaltan antosiyaninler içerir. Ek olarak, kalp hastalığı, diyabet, obezite, Alzheimer ve göz bozuklukları dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltabilirler.

Üzüm

ZERDEÇAL

Zerdeçal, körilerde ve diğer Hint yemeklerinde sıklıkla kullanılan sıcak, topraksı bir tada sahip bir baharattır. Araştırmalar, zerdeçalın artrit, diyabet ve diğer hastalıklarla ilgili iltihabı azalttığını göstermiştir.

Zerdeçal

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Sızma zeytinyağı, yiyebileceğiniz en sağlıklı yağlardan biridir. Tekli doymamış yağlar açısından zengindir ve çok sayıda sağlık yararı sağlayan Akdeniz diyetinin temelini oluşturur. Çalışmalar, sızma zeytinyağını kalp hastalığı, beyin kanseri ve diğer ciddi sağlık koşulları riskini azaltıp ömrü uzattığını ortaya çıkardı.

Sızma zeytinyağı

BİTTER ÇİKOLATA VE KAKAO

Bitter çikolata lezzetli, zengin ve lezzeti tatmin edicidir. Ayrıca iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Bunlar hastalık riskinizi azaltabilir ve daha sağlıklı yaşayabilirsiniz.

Bitter çikolata

DOMATES

Domatesler C vitamini, potasyum ve etkileyici anti-inflamatuar özelliklere sahip bir antioksidan olan likopen bakımından yüksektir. Likopen , çeşitli kanser türleriyle ilgili pro-inflamatuar bileşiklerin azaltılmasında özellikle faydalı olabilir. Domatesleri zeytinyağında pişirmenin likopen içeriğinin daha fazlasını emmenize yardımcı olabileceğini unutmayın.

Domates

KİRAZ

Kirazlar lezzetlidir ve iltihabı azaltan antosiyaninler ve kateşinler gibi antioksidanlar açısından zengindir. Vişnelerin sağlığı geliştirici özellikleri diğer çeşitlere göre daha fazla çalışılmış olsa da tatlı kirazlar da fayda sağlar.

Kiraz


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