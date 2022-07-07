Ağzınıza bile sürmeyin! İşte kanser yapan 7 yiyecek...

İnsan sağlığını tehdit eden kanser günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri... İçeriği nedeniyle kansere sebebiyet verebilecek çok sayıda besin bulunuyor. Haberimizde sizler için 7 tanesine yer verdik. İşte kansere yol açabilecek 7 yiyecek...

İŞLENMİŞ ETLER

Jambon, sosis, salam gibi işlem görmüş etler kansere davetiye çıkarabilir. Bu tip yiyeceklerin leziz ve iyi görünümlü olması için içeriğine birçok koruyucu madde eklenebilir.

ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli içecekler besin değeri olmayan ve yüklü miktarda fosfat, şeker ve kimyasal barındırır. Bunlar da kanserin sebepleri arasında olabilir.

KONSERVE DOMATES

Enfeksiyon direncini yükselten ve kansere karşı olan domates, uzun süre muhafaza etmeye yarayan konservelerin içindeki Bisphenol A (BPA) maddesi nedeniyle kansere kapı aralayabilir.

MİKRODALGA FIRINDA PATLAMIŞ MISIR

Araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre mısırların paketlemesinde kullanılan malzeme, PFOA içeriği ile karaciğer ve bağışıklık sistemine zarar verebiliyor. Mikrodalga fırında patlatılan mısır kanser edebiliyor.

ALKOLLÜ İÇECEKLER

Zararları saymakla bitmeyen alkol göğüs kanseri, kolon kanseri, karaciğer kanseri gibi birçok kanser çeşidine yol açabiliyor. Ayrıca alkol, içeriğindeki etanol ile asetaldehit adı verilen zararlı kimyasalı vücuda sokuyor.

PATATES CİPS

Renklendirici ve tatlandırıcı kullanılan patates cipsleri de kansere neden olabiliyor. Atıştırmalık olarak cips yerine meyve tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

HİDROJENE YAĞLAR

Genellikle bitkisel yağlarda ve margarinlerde kullanılan yöntem, doymamış yağın daha fazla hidrojen emerek doymuş yağa çevrilmesine yardımcı oluyor. Bu yağlar kolesterolü ve damar tıkanıklığını tetikler. Öte yandan kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıklara neden olur.



