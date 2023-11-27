AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent duyurdu! Deprem bölgesine 21 okul daha geliyor: İmzalar atıldı

Şubat ayında meydan gelen ve Türkiye'ye büyük acılar yaşatan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. İlk günden itibaren bölgede aktif olarak görev alan ve bugüne deprem bölgelerine 18 okul kazandıran AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, projelerine bir yenisini daha ekledi.

HATAY'A 21 OKUL DAHA

AHBAP Derneği'nin kurucusu Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatay’a acil ihtiyaç olan 42 okuldan 21’inin protokolünün imzalandığını belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile bir araya gelen Levent, okul sayısını "42 ye tamamlayacağız inşallah" ifadelerini kullanırken daha sonrasında da Milli Eğitim Bakanı Tekin ile görüştü.







