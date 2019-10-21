HABER

Ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 8 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kozlubağ köyünde yaşayan Abdullah Yılmaz, kapısını açık unuttuğu ahırındaki 8 koyununun yerlerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri güvenlik korucularının da desteğiyle arama çalışması başlattı.

Ekipler, gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla 16 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 5 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide buldu.

Hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:
MSB: "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır"MSB: "Şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır"
Şavşat'ta öğrencilerden Mehmetçiğe selamŞavşat'ta öğrencilerden Mehmetçiğe selam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
drone Jandarma Kayıp Kilis koyun

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

MSB'den son dakika açıklaması!

'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.