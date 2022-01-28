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Ahmet Bolat: THY'nin yeni yönetim kurulu başkanı kimdir?

28.01.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak istifa eden İlker Aycı'nın yerine THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi. Bolat daha önce akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalışmıştı.

Ahmet Bolat: THY'nin yeni yönetim kurulu başkanı kimdir?

Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak istifa eden İlker Aycı'nın yerine göreve THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.

Bolat, "84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yolları'nın yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız" dedi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, doktorasını Michigan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde yapan Ahmet Bolat'ın THY'ye 2005 yılında Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu başkan olarak katıldığı belirtildi.

Bolat'ın 2012 yılından bu yana ise şirkette genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada ise İlker Aycı, THY İcra Komitesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Muzaffer Akpınar ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy'un görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in; istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Kaptan Pilot Mehmet Kadaifçiler'in atandığı aktarıldı.

Yapılan bu atamalar düzenlenecek ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak.

Kadaifçiler aynı zamanda Uçuş işletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ahmet Bolat kimdir?

Ahmet Bolat, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı.

Bolat, akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

Daha önce THY'de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde rolü oldu.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Bolat ayrıca uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürüttü; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında doktora, yüksek lisans tezleri yaptırdı ve bu alanlarda uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı.

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