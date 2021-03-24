Ahmet Büyükgümüş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ahmet Büyükgümüş biyografisi...

24 Mart yani bugün düzenlenen AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğu söylendi. Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesinde kimlerin bulunduğu da belli oldu. Peki bu isimlerden biri olan Ahmet Büyükgümüş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ KİMDİR?

Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yalova Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girmiş olan Ahmet Büyükgümüş, 17 Mayıs 1990 doğumludur. İlköğretimini memleketi Yalova'da tamamlayan Ahmet Büyükgümüş, 2009 senesinde İstanbul Sosyal Bilimler Lisesinden mezun olmuştur. Ve aynı sene Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümüne girmiştir. 2014 senesinde tamamladığı lisans eğitiminin ardından 2014-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansını yapmıştır. Aynı tarihler arasından eş zamanlı olarak da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Araştırmacı Yetiştirme Programını bitirmiştir.

2016-2018 seneleri arasında İngiltere'de SOAS University of London'da akademik araştırmalarına devam etmiştir. "Soğuk Savaş Sonrası NATO" başlıklı teziyle SOAS Uluslararası Siyaset Programından ikinci yüksek lisans derecesini alarak Türkiye’ye dönüş yapmış ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Doktora eğitimine başlamıştır. SETA Ankara, Kahire ve Washington DC ofislerinde staj programlarına katılmıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda da AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olarak üç dönem çeşitli siyasi görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Yalova Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığını da yapmıştır. 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinde Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmiştir. Fransızca, İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Ahmet Büyükgümüş, 2015 senesinden beri Reyyan Büyükgümüş ile evlidir.



