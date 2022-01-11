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Ahmet Çalık: Konyasporlu futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

11.01.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Ahmet Çalık: Konyasporlu futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Çalık, 26 Aralık'ta yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

Kaza haberinin Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut kulüp binasına gitti. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve teknik heyetin de kazanın olduğu bölgeye gittiği öğrenildi.

Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibin ise pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün antrenman yaptığı ve bugün futbolcuların izinli olduğu öğrenildi.

Futbolla geçen yaşam

26 Şubat 1994'te Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Çalık, 2004 yılında 10 yaşındayken futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Gençlerbirliği altyapısında geçirdiği 7 senenin ardından 2011 yılında Ankara'nın köklü kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Çalık, A takım bünyesine katıldı.

https://twitter.com/konyaspor/status/1480819854731005953?s=20

Ahmet Çalık, 2012-2013 sezonunda 21 Nisan 2013'te oynanan Fenerbahçe karşılaşması ile ligde ilk kez A takım formasını giydi.

https://twitter.com/MilliTakimlar/status/1480817627912155136?s=20

https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1480813099095670786?s=20

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1480814725499965440?s=20

https://twitter.com/Besiktas/status/1480814834648236033?s=20

https://twitter.com/Trabzonspor/status/1480813974774063106?s=20

2015-2016 sezonunda kaptanlık görevini aldığı Gençlerbirliği'nden, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'dan aldığı teklif ile ayrılan Çalık, sarı kırmızılı formayı giydi.

Çalık, 4 Ekim 2020'de Konyaspor'a transfer olarak, kariyerinin son yıllarını ise bu takımda geçirdi ve önemli başarılara imza attı. Ahmet Çalık, 26 Kasım 2021'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Milli takımda alt yaş gruplarında birçok kez forma giyen Çalık, 17 Kasım 2015'te dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilirken, 21 yaşında ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdi.

A Milli Takım'da toplamda 8 maça çıkan Ahmet, 1 de gol kaydetti.

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