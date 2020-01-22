Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı'na ait İstanbul Şehir Üniversitesi'ne kayyum atanmasının ardından, vakfa da 3 kişilik geçici kayyum heyeti atandığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından Davutoğlu bir açıklama yayımlayarak "Yaşanan, en az 9 aydır kamuoyu önünde dile getirdiğimiz gibi toplumun her kesimini esir almaya çalışan bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın, ben merkezciliğin geldiği noktadır" ifadelerini kullandı. "Bilim ve Sanat Vakfı'na el konulması uygulamasından bir an önce vaz geçilmeli, benzer hukuksuzluklara kapı açan kanuni yanlışların düzeltilmesi için yasama süreçleri devreye girmeli, toplumun her kesiminden ortak bir vicdani ses yükselmelidir" diyen Davutoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde: Bilim ve Sanat Vakfı’na ilişkin... pic.twitter.com/EIXOun2iBF — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 22, 2020 "BİLİM VE SANAT VAKFI BİR KİŞİYE AİT DEĞİLDİR" "Bilim ve Sanat Vakfı belli hukuki şartlar yerine getirilerek kurulmuş herhangi bir kurum değildir. Kendi doğasından neşet etmiş, o doğayı tarihi akış ile buluşturmuş bir zihni yolculuğun eseridir. Onun içindir ki, kırk yıl içinde hasbi ve samimi bir ilmi iklim inşa etmiştir. Ne her yere yayılmaya ne de tek sesli bir bağlılar topluluğu inşa etmeye yönelmiştir. Bir kişiye ait olmadığı gibi bir gruba ya da iktidara da yaslanmamıştır.

"ON BİNLERCE ÖĞRENCİYE ULAŞMIŞTIR" Yetmişli yılların sonlarında ülke gerilim içindeyken bu ülkenin toprağına düşen zihni bir tohumun aşkla muhabbetle ve samimiyetle boy vermesinin ürünüdür. Bu tohum 12 Eylül'ün boğucu ortamında yeni bir ilim geleneği ve zihniyet inşa etmek üzere var olan eğitim paradigmasını aşmaya çalışan bir grup gencin sadece ellerindeki dar imkanları değil hayatlarını vakfetmeleri ile ete kemiğe bürünmüş ve bir geleneğe dönüşmeye başlamıştır. İlk dersler önce dönüşümlü olarak evlerde başlamış sonra yavaş yavaş emekle, fedakarlıkla büyüyerek on binlerce öğrenciye ulaşmıştır. DAVUTOĞLU, AHİTNAMEYİ MADDE MADDE AÇIKLADI Hayatlarımızı vakf ettiğimiz geleneğin hukuki kimlik kazanması ve hak ettiği bir mekâna kavuşması ile birlikte aramızda vakfımızın ilk temel ilkelerini de zımni bir ahitname olarak koymuştuk: Bu vakfın kapısından girene kimlik sorulmayacaktır. Hangi dini, mezhebi, etnik kökene ve siyasi, felsefi, ideolojik yaklaşıma sahip olursa olsun her dersin kapısı herkese açık olacaktır. Ders verilirken salonların kapısı kapanmayacaktır.

Ders ve seminerlere gelenlerden hiçbir ücret alınmayacaktır. Gönüllü çalışanlar dışında kimseden hizmet talep edilmeyecektir Vakfın kurucuları ve öncüleri güçleri nispetinde katkıda bulunacak; meşruiyetinden emin olmadığımız hiçbir kaynak kabul edilmeyecektir. Bu vakıftan kimseye çıkar sağlanmayacak; vakıf hiçbir makama ve mevkiye geçiş için aracı kılınmayacaktır. Yaygınlaşmaya değil derinleşmeye, niceliğe değil niteliğe ağırlık verilecektir. Ve nihayet 12 Eylül'ün sınamasından geçen bu zihni tohum gelenekleşirken 28 Şubat'ın sert soğuğu ile karşılaştığında olgunlaşma sınavına girdi. Başörtüsü sebebiyle ya da İmam hatip mezunu olmalarının getirdiği dezavantajla üniversitelere giremeyen gençler akın akın vakfa gelmeye alternatif bir eğitim paradigmasına sığınmaya başladılar. Birçok sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerine ara verdiği ve bizim vakfın da baskına uğrayabileceği bilgisi geldiğinde hep beraber şu kararı almıştık: Bir vakıf kapısı herhangi bir baskı karşısında kurucuları tarafından kapatılamaz. Gelsinler ve bizi gerekirse dersten alıp götürsünler.