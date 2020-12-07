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Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen bu anlamsız yasağı kaldırın

07.12.2020 23:11 | Son Güncelleme:
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Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen bu anlamsız yasağı kaldırın

CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan Ahmet Hakan, CHP’nin CNN Türk’e uyguladığı boykotu sonlandırması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.

CHP’nin CNN Türk'e boykotu Tarafsız Bölge programında bir kez daha gündeme geldi.

Nedim Şener'in programın bir diğer katılımcısı olan Ümit Kocasakal'ın partiden ihracını hatırlatması üzerine Ahmet Hakan söz aldı.

"ŞU ANLAMSIZ YASAĞI SONLANDIRIN"

Ekranlardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Ahmet Hakan, "Bizim CHP'ye karşı bir ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın sayın Genel Başkan. Sizin de temsilcileriniz, partilileriniz gelsin kendini ifade etsin. B u platformda sizleri de görmek istiyoruz. Sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor günlerinde arıyorsunuz. O yaptığınızla bu yasak örtüşmüyor.

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"Hilal Kaplan rahatsız olduğunda aramışsınız, şahane bir şey. Ahmet Kekeç'in vefatında aramışsınız, bunlar sizi en ağır şekilde eleştiren gazetelerdi. Hem bunu yapıp hem bir televizyon kanalının tartışma programına temsilci göndermeyi yasaklamak hiç örtüşmüyor. Bir tezat var, bundan bir an önce sıyrılın diyorum" dedi.

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