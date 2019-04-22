HABER

Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasında ikinci duruşma görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu davasının ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesinde görüldü.

Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasında ikinci duruşma görüldü

Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu davasının ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesinde görüldü. Dava sonrası basın açıklaması yapan Ahmet Kural, davanın seyrini değiştirebilecek olan görgü tanıklarının dinlenmediğini ifade ederek, "Dava bitmedi. Temyize gideceğiz" dedi.
Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasının ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesinde görüldü. 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Ahmet Kural’a üç ayrı suçtan toplam 16 ay 20 gün ceza verdi ve cezayı erteledi.
Dava sonrasında açıklama yapan Ahmet Kural, görgü tanığı komşusu Hacı İlyas Göçmen’in mahkemede dinlenmediğini söyledi.
Kural’ın avukatı Sibel Aydın ise tanık Hacı İlyas Göçmen’in, olay günü saat 05.30 civarında sabah namazına kalktığı sırada Sıla Gençoğlu’nu arabasına binerken gördüğünü ve "Bir şiddet olayı olsa duyardık" dediğini ifade etti.

"Hiç adil bir yargılama olmadı"
Ahmet Kural yapmış olduğu basın açıklamasında, "Söylendiği gibi cezalar yok. Ertelenen cezalar var. Hiçbir şekilde cezaları, atılan iftiraları kabul etmiyorum. Bir üst mahkeme daha var. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Bu iki sevgilinin arasında geçen bir tartışmaydı, olaylar buraya kadar geldi. 2009’da yaptığım bir hatamla ilgili bir belgeyi burada gösterdiler. Bu çok yanlış. Mahkemede de söylediğim gibi hodri meydan. Konuyla ilgili test istedim. Mahkemeden Sıla Hanım’ın da benim de uyuşturucu testine girmemizi istedim. Taleplerimiz dinlenmedi" dedi.
"Basit yaralama, tehdit ve hakaretin her biri için 5 ay ila 6 ay arasında değişen cezalar aldı ve bu cezalar ertelendi" diyen avukat Sibel Aydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Her bir suç ayrı ayrı değerlendirildi. Cezaların bir toplamı söz konusu değil. Taleplerimizin hepsi reddedildi. Müvekkilime savunma hakkı kullandırılmadı. Adil bir yargılamada bulunulmadı. Keşke Türkiye’deki tüm kadına şiddet davaları bu kadar kısa sürede bitse. Ahmet Bey’in karşı komşusu olan ve davanın seyrini değiştirebilecek görgü tanığımız dinlenmedi. Vahşice ve hunharca şiddete uğrayan biri sakince kapıdan çıkıp gidemez. Bu karşı tarafın tezini çürütüyor. 33 sayfa dilekçe verdik. Delillerin hiç biri kabul edilmedi. Kanlı gömlekte alkol dışında ne çıkacağının incelenmesini istedik. Ancak talebimiz kabul edilmedi" diye konuştu.

Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasında ikinci duruşma görüldü

PARTNERYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradıYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradı
Marmaris sahilinde yunus sürpriziMarmaris sahilinde yunus sürprizi
Yeni meclisten birlik mesajıYeni meclisten birlik mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.