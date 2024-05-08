HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den kan donduran katliam! Şifa Hastanesi'ndeki 3. toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

İsrail'den kan donduran katliam! Şifa Hastanesi'ndeki 3. toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

08.05.2024 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu.

İsrail'den kan donduran katliam! Şifa Hastanesi'ndeki 3. toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönlünden geçen adayı sıcağı sıcağına açıkladı: "Başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz"Gönlünden geçen adayı sıcağı sıcağına açıkladı: "Başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istiyoruz"
Bunun adı vicdansızlık! 2 günlük bebeği dağ yoluna terk ettilerBunun adı vicdansızlık! 2 günlük bebeği dağ yoluna terk ettiler
Türkiye Hemofili Derneğine "Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü" verildiTürkiye Hemofili Derneğine "Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü" verildi
Anahtar Kelimeler:
İsrail toplu mezar Gazze şifa hastanesi
En Çok Okunan Haberler
Uyuşturucu operasyonu! Kalben gözaltında

Uyuşturucu operasyonu! Kalben gözaltında

İstanbul'daki uçak kazasını takip eden personelden beklenmedik yorum!

İstanbul'daki uçak kazasını takip eden personelden beklenmedik yorum!

Emekli zammı öncesi milyonlara promosyon ayarı!

Emekli zammı öncesi milyonlara promosyon ayarı!

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

Fabrika sahibinin kan donduran ölümü! O anlar kamerada...

Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Git babanı çağır'

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Git babanı çağır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.