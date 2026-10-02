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Ahşap mobilyadaki beyaz lekeleri böyle çıkarın! Tek ürün yetiyor

Ahşap mobilyalarda zamanla oluşan bardak izleri, beyaz lekeler ve nem kaynaklı izler eşyanın görünümünü bozabiliyor. Bu tür yüzeysel lekelerde güçlü temizlik ürünlerine başvurmadan önce evde bulunan tek malzeme imdadınıza yetişiyor.

Ahşap mobilyadaki beyaz lekeleri böyle çıkarın! Tek ürün yetiyor
Nilgün Arabacı

Ahşap mobilyalarda oluşan lekeler için diş macunu yöntemi tavsiye ediliyor.

AHŞAP MOBİLYA TEMİZLEME YÖNTEMİ

Ahşap mobilyaların üzerinde zaman içinde bardaklardan kalan beyaz halkalar, su lekeleri ve nem izleri oluşabiliyor. Bu lekeleri gidermek için bazı ev temizlik yöntemlerinde beyaz diş macunu kullanılması öneriliyor.

Yöntemin amacı, özellikle yüzeysel su izlerini ve beyaz lekelerin görünümünü azaltmak. Bunun için lekenin üzerine çok az miktarda beyaz diş macunu sürülüyor ve yumuşak bir bezle dairesel hareketler yapılarak nazikçe ovalanıyor.

Diş macununun bu amaçla kullanılmasının temel nedeni, birçok diş macununda bulunan hafif aşındırıcı maddeler. Bu maddeler, hafif bir sürtünme oluşturarak yüzeydeki kalıntıların ve yüzeysel lekelerin giderilmesine yardımcı olabiliyor.

FAZLA BASTIRMADAN UYGULAYIN

Diş macunuyla hafifçe ovalama işleminin ardından yüzeyde ürün bırakılmaması gerekiyor. Bunun için neredeyse kuru sayılabilecek hafif nemli bir bezle mobilya tamamen temizlenmeli ve ardından yüzey iyice kurulanmalı.

Ahşap üzerinde nem bırakılması, yeni izlerin oluşmasına neden olabileceğinden bu aşamanın atlanmaması önem taşıyor.

HER MOBİLYADA AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR

Bu yöntem basit olması nedeniyle tercih edilse de her mobilyada aynı sonucu vermeyebilir. Özellikle jel formundaki diş macunlarının veya çok aşındırıcı içeriklere sahip ürünlerin kullanılması önerilmiyor.

Ayrıca vernikli, cilalı, boyalı veya hassas yüzeylere sahip mobilyalar diş macununa farklı tepki verebilir. Bu nedenle uygulamadan önce mobilyanın görünmeyen küçük bir bölümünde test yapılması, yüzeyin matlaşması veya kaplamanın zarar görmesi riskini azaltabilir.

Yöntemi uygularken çok az miktarda diş macunu kullanmak, fazla baskı uygulamamak ve işlem sonrasında yüzeyi tamamen temizleyip kurutmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
mobilya temizlemek
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