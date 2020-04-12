Ahşap zemin ve eşyalardaki çizikleri yok eden yöntemler

Bugün sizlere, bu sinir bozucu görüntüden kurtulmak için araştırdığım, denediğim, onayladığım birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum. Yöntemlerle ahşap eşya ve zeminlerde oluşan çizikler yok olup gidecek!
Çizilmeyen ahşap parke yapmak bu kadar zor olmamalı! Daha ilk günden bile evimin zemininde çizikler oluşmaya başladı. Parkeler için size önereceğim 2 yöntem var.
Yüzeysel Çizikler
l Eğer sizin de parkelerinizde derin olmayan, yüzeysel çizikler varsa yapmanız gereken şey çok basit: Size en yakın yapı marketten ya da mahallenizde bulunan hırdavatçıdan zemin ile aynı renkte tahta onarım kalemi satın almak. Uygulaması da bir o kadar pratik!
Yapmanız gereken ilk şey, hasarlı bölgeyi nemli bir bez ile temizlemek. Ardından tahta onarım kalemiyle çiziği boyamak. İşte bu kadar.
Derin Çizikler
Derin zemin çiziklerini tamamen tamir etmek biraz daha zor ve sonucu yüzeysel çizikler kadar kesin değildir. En azından kısmi iyileştirme mümkündür.
Bu işleme başlamadan önce zemininiz ile aynı renk ahşap dolgu malzemesi almanız gerekiyor.
Yüzeysel çiziklerde olduğu gibi, ilk işiniz nemli bir bez ile tamir edeceğiniz hasarlı bölgeyi temizlemeniz. Hiçbir kir, kalıntı kalmadığından emin olun. Sonrasında, eğer zemininizde fazladan poliüretan ya da vernik varsa bu harici tabakaları kaldırmanız gerekiyor. Bunun için herhangi bir çözücü yardımıyla parkenizi silebilir ve kurumaya bırakabilirsiniz. Parkenizin tamamen temizlendiğinden ve kuruduğundan emin olduktan sonra işaret parmağınız yardımıyla hasarlı bölgenin üzerine ahşap dolguyu uygulayın, fazlalıkları temizledikten sonra en az 24 saat kuruması için bekleyin.
AHŞAP EŞYALAR
Ütünün Gücü
l Gereken malzemeler: Çalışan bir ütü, temiz bir havlu ve birazcık su. Kafanız karışmasın, bu birbirinden alakasız üç malzeme ile harikalar yaratacağız!
l Öncelikle, ütünüzü en yüksek dereceye getirin ve eşyanın hasarlı bölgesine havluyu koyduktan sonra ütülemeye başlayın. Çiziğin üzerine 10 saniye boyunca ütüyle ısı vermeye devam edin. Eğer havlu çok kurursa, ütüden su püskürtebilirsiniz. Çizikler yok olana kadar bu işleme devam edin. Sonrasında olanlara siz de inanamayacaksınız!
Mayonez mi, Daha Neler!
Evet, yanlış okumadınız! Bu işlem için gerekli olan şey sadece mayonez.
Hasarlı bölgeyi nemli bir bezle temizledikten sonra, ufak bir pamuk yardımıyla, mayonezi hasarlı bölgenin üzerine uygulayın ve fazlalığı silin. Ardından birkaç gün beklemeye bırakın. Ahşap, mayonez yüzünden şişecek ve çiziği kapatacaktır. "Neler duyacağız acaba daha?" dediğinizi duyar gibiyim.
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