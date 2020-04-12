Ahşap zemin ve eşyalardaki çizikleri yok eden yöntemler

Bugün sizlere, bu sinir bozucu görüntüden kurtulmak için araştırdığım, denediğim, onayladığım birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum. Yöntemlerle ahşap eşya ve zeminlerde oluşan çizikler yok olup gidecek!

AHŞAP PARKELER

Çizilmeyen ahşap parke yapmak bu kadar zor olmamalı! Daha ilk günden bile evimin zemininde çizikler oluşmaya başladı. Parkeler için size önereceğim 2 yöntem var.

Yüzeysel Çizikler

l Eğer sizin de parkelerinizde derin olmayan, yüzeysel çizikler varsa yapmanız gereken şey çok basit: Size en yakın yapı marketten ya da mahallenizde bulunan hırdavatçıdan zemin ile aynı renkte tahta onarım kalemi satın almak. Uygulaması da bir o kadar pratik!

Yapmanız gereken ilk şey, hasarlı bölgeyi nemli bir bez ile temizlemek. Ardından tahta onarım kalemiyle çiziği boyamak. İşte bu kadar.

Derin Çizikler

Derin zemin çiziklerini tamamen tamir etmek biraz daha zor ve sonucu yüzeysel çizikler kadar kesin değildir. En azından kısmi iyileştirme mümkündür.

Bu işleme başlamadan önce zemininiz ile aynı renk ahşap dolgu malzemesi almanız gerekiyor.