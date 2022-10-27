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Ahtapot sandığı dev denizanasını kucakladı, acı içinde koşarak denize atladı! Sosyal medyada olay olan video

27.10.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda denize giren bir kişi, ahtapot sandığı büyük bir denizanasını kucaklayınca çığlık çığlığa kaldı. Denizanasına temasıyla canı yanan adam koşar adımlarla denize atladı. Halk arasında denizanası çarpması, ısırması veya yanığı olarak da bilinen denizanası sokması ciddi sağlık sorunların neden olabiliyor.

TikTok'ta 'Bunun adını bilen var mı arkadaşlar vücudu sokuyor' denilerek paylaşılan videodaki adam, ahtapot zannettiği denizanasını kucağına alınca olanlar oldu.

"AHTAPOT YAKALADIK İŞTE GÖRÜYORSUNUZ"

Denizde yakaladığı deniz anasını ahtapot sanarak karaya çıkaran adam ve o anları videoya çeken arkadaşına "Evet arkadaşlar ahtapot yakaladık, işte görüyorsunuz" dedi. O sırada canı yanmaya başlayan adam, kucakladığı canlının ahtapot değil denizanası olduğunu fark etti.

ACI İÇİNDE KALDI ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA DENİZE ATLADI

Denizanasını kayaya bırakan adam çığlık çığlığa koşarak denize atladı. Videonun devamında ise denizden çıkan kişi kaşıntılar yaşadığı halde yeniden denizanasının başına geldi. Denizanasını inceleyen kişi, yaşadığı acıyı anlatırken, "Yapışkan var, zehirliyor" dedi.

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TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem oldu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Halk arasında denizanası çarpması, ısırması veya yanığı olarak da bilinen denizanası sokması ciddi sağlık sorunların neden olabiliyor. Bu yüzden de erken müdahale edilmesi gerekiyor.

Denizanası temasında yanma, kızarıklık, şişlik ve ağrı belirtileri görülüyor. Ancak zehirli olan denizanası temasında zehirleyen türün büyüklüğü, kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına göre ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Genel olarak ciddi zehirlenmelerde kas krampları, karında şişlik, his kaybı, ciddi sırt ağrısı, konuşma zorluğu görülür. Deriye temas eden canlı en kısa sürede deriden uzaklaştırılarak hasta hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

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