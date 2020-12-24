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Ahtapotların birlikte avlandığı balıklara yumruk attığı keşfedildi

24.12.2020 17:50 | Son Güncelleme:
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Ahtapotların birlikte avlandığı balıklara yumruk attığı keşfedildi

Yayımlanan yeni bir makale, ahtapotların aynı anda avlandıkları balıklara işbirliği içinde avlanmayı sağlamak için yumruk attığını ortaya koydu.

Şimdiye kadarki en derin noktada görülen ahtapotun fotoğrafları yayımlandı
Makalenin yazarlarından Eduardo Sampaio, araştırmanın yayımlanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı heyecanlı paylaşımda, "Ahtapotlar balıkları yumrukluyor!!" dedi.

Bu muhtemelen makale yazarken aldığım en büyük keyifti.

Ahtapot ve balıkların birlikte avlanarak birbirlerine fayda sağladıkları biliniyor, ancak ahtapotların av ortaklarını hizaya sokma ihtiyacı duyduğu şu ana kadar bilinmiyordu.

Makalede tarif edildiğine göre ahtapotun attığı yumruk bir kolunun hedefteki balığa patlayıcı bir hareketle yönelmesiyle gerçekleşiyor.

New York Post'un haberine göre araştırmacılar 2018 ve 2019 yılları arasında sincap balığı, orfoz balığı, mercan balığı gibi farklı balık türlerinin yer aldığı ahtapot ve balık kavgalarını gösteren 8 video kaydetti.

Kavgaların bazıları işbirliğini güvence altına almak için yapılsa da bazıları da amaçsız yapılmış görünüyor. Araştırmacılar ahtapotların neden bazen amaçsız görünen saldırılar yaptığını tam olarak anlayamasa da bunun sadece "kötücül bir davranış" veya bir tür "ceza" biçimi olabileceğini düşünüyor.

Balıkların bu saldırılardan ne kadar etkilendiğiyse tam olarak bilinmiyor. Sampaio buna dair, "Yumruktan kaynaklanan kalıcı bir iz veya buna benzer bir şeye hiç rastlamadık ancak balıkların zarar görüp görmediğini kesin olarak söyleyemeyiz. Bundan hoşlanmadıklarıysa çok açık!" ifadelerini kullandı.

Ahtapotların ani öfke patlamalarının yanı sıra kucaklaşma, rüya görme gibi davranışlar açısından da insanlara benzediği biliniyor.

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