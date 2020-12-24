Ahtapotların birlikte avlandığı balıklara yumruk attığı keşfedildi

Şimdiye kadarki en derin noktada görülen ahtapotun fotoğrafları yayımlandı

Makalenin yazarlarından Eduardo Sampaio, araştırmanın yayımlanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı heyecanlı paylaşımda, "Ahtapotlar balıkları yumrukluyor!!" dedi.

Bu muhtemelen makale yazarken aldığım en büyük keyifti.

Ahtapot ve balıkların birlikte avlanarak birbirlerine fayda sağladıkları biliniyor, ancak ahtapotların av ortaklarını hizaya sokma ihtiyacı duyduğu şu ana kadar bilinmiyordu.

Makalede tarif edildiğine göre ahtapotun attığı yumruk bir kolunun hedefteki balığa patlayıcı bir hareketle yönelmesiyle gerçekleşiyor.

New York Post'un haberine göre araştırmacılar 2018 ve 2019 yılları arasında sincap balığı, orfoz balığı, mercan balığı gibi farklı balık türlerinin yer aldığı ahtapot ve balık kavgalarını gösteren 8 video kaydetti.

Kavgaların bazıları işbirliğini güvence altına almak için yapılsa da bazıları da amaçsız yapılmış görünüyor. Araştırmacılar ahtapotların neden bazen amaçsız görünen saldırılar yaptığını tam olarak anlayamasa da bunun sadece "kötücül bir davranış" veya bir tür "ceza" biçimi olabileceğini düşünüyor.