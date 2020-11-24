AİHM Ahmet Şık'ı haklı buldu: Makul şüphe olmadan tutuklandı, gazetecilik faaliyetleri yargılandı

İlkiz bunun "Türkiye'de ifade özgürlüğü bakımından çok etkili bir karar" olduğunu söyledi ve ekledi:

BBC Türkçe 'ye konuşan Ahmet Şık'ın avukatı Fikret İlkiz, bu kararın yalnızca Türkiye'de devam eden Cumhuriyet gazetesi davasını değil, benzer suçlamalarla gazetecilerin yargılandığı tüm davaları etkileyeceğini söyledi ve "Gazetecilik suç değildir" dedi.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. ve 10. maddelerini ihlal ettiğini kayededen AİHM, Şık'a 16 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

AİHM, Ahmet Şık'ın 29 Aralık 2016'da PKK, DHKP/C ve Gülen yapılanması propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınması ve aylarca tutuklu kalmasının kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü haklarının çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bugün açıkladığı kararında Mayıs ayında HDP'den istifa eden bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ı gazetecilik yaptığı dönemle ilgili olarak Türkiye'ye karşı açtığı davada haklı buldu. Mahkeme Şık'ın gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığına ve makul şüphe olmadan tutuklandığına hükmetti.

"Bu kararın en önemli tarafı, tutuklama nedeniyle ihlal kararı verilmiş olması. Gazetecilerin haberleri nedeniyle tutuklanmasının hak ihlali olduğunu söylüyor.

"AİHM kararları tüm iç hukuku etkiler. Anayasa 90. maddesine göre temel hak ve özgürlükler bakımından AİHS kararları nasıl Anayasa'nın üzerinde kabul ediliyorsa, AİHM de bizim iç hukukumuzda yer alan bir mahkemedir, uyulması gereken bir karar vermiştir."

İlkiz Türkiye'de AİHM kararlarına uyulmamasının ise "hükümetin problemi" olduğunu ifade etti.

Ahmet Şık, avukatı Fikret İlkiz ile yaptığı başvuruda Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınmasının çok yaygın bir uygulama olduğunu, Türkiye'deki ifade özgürlüğünün ne kadar gerilemiş olduğunun aralarında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin de bulunduğu çeşitli uluslararası kurumlar tarafından belgelendiğini aktardı. Şık, muhalif gazeteciliği ve Cumhuriyet gazetesinin editoryal çizgisi nedeniyle tutuklandığını öne sürdü.

Türkiye ise savunmasında Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu, ne iktidarın ne de başka devlet organlarının bir dosyadaki tutukluluk kararına müdahale edemeyeceğini belirtti. Hükümete göre, Şık'ın muhalif gazetecilik veya editoryal çizgi nedeniyle tutuklandığına dair bir kanıt yoktu.