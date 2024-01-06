HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aile faciası önlendi! Heyelanda dağdan kopan kaya parçaları eve isabet etti

Aile faciası önlendi! Heyelanda dağdan kopan kaya parçaları eve isabet etti

06.01.2024 20:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları iki katlı müstakil eve isabet etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmazken, evin arka duvarları hasar gördü. Ev heyelan riski nedeniyle boşaltılırken, ekipler bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Aile faciası önlendi! Heyelanda dağdan kopan kaya parçaları eve isabet etti

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde 6 kişilik Yakın ailesinin yaşadığı iki katlı müstakil evin yakınındaki alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle dağda kopan dev kaya parçaları, evin arka duvarlarına isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, evin arka duvarları hasar gördü. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakın ailesi fertleri evden tahliye edilirken, evde hasar tespit çalışması yapıldı.

fgdgfgfdg

'KIŞ GÜNÜ EVİMİZİ TERK ETTİK, YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Ev sahibi Emin Yakın, heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçalarının evine isabet ettiğini söyledi. Yakın, "Aniden evimiz sallandı. İlk başta deprem sandım. Eşim ve çocukların arka odaya kaçtılar. Arka odaların üzerimize doğru geldiğini gördüm. Can havliyle engelli oğlumu ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Sonra anladım ki; dağdan kopan kaya parçaları evimizin arka duvarlarına isabet etmiş. Evimizde büyük hasar var. Yıllarca çalışıp bu evi yaptım, hala evin borçlarını ödüyorum. Evimizin bulunduğu mahalle de tehlike altında. Yetkililer, buna bir çözüm bulmalı. Heyelan tehlikesiyle bu kış günü evimizi terk ettik. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

(DHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdıAracını park ederken silahlı saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı
İzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulunduİzmir'de sır olay! Üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci'nin cansız bedeni bulundu
Anahtar Kelimeler:
Hakkari dağ heyelan
En Çok Okunan Haberler
Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.