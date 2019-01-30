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Aile hekimliği ile kansere karşı direnç artıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 19:35 | Son Güncelleme

Antalya’da görev yapan Aile Hekimi Dr.

Antalya’da görev yapan Aile Hekimi Dr. Murat Keleş, yaptığı bilimsel çalışma ile çocuklarda Hepatit B kaynaklı karaciğer kanseri ve siroza karşı önemli bir başarı elde etti. Çalışma Aile Hekimliği 2018 Kongresi’nde (AHEKON) birincilik ödülüne layık görüldü.
Antalya’nın Kepez ilçesi Bolat Yıldırım Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. Murat Keleş, tüm dünyada önde gelen sağlık sorunlarından olan Hepatit B ve Hepatit B kaynaklı karaciğer kanseri ve siroz hastalığından korunma konusunda bilimsel bir çalışmaya imza attı.
Dr. Murat Keleş ve hekim arkadaşlarının yaptığı çalışma kapsamında, aile hekimliği uygulamasından önce 2007-2010 yılları arasında Hepatit B aşısı olan çocuklar ile aile hekimliği kapsamında 2010-2013 yılları arasında doğan ve aşılarını aile hekimliklerinde olup takipleri bu hekimler aracılığı ile yapılan çocuklarda kan değerleri, antikor oranları ve bağışıklama durumu incelendi. 415 çocukta yapılan incelemede aile hekimliklerinde Hepatit B aşısı olan çocukların antikor düzeyleri ve bağışıklanma oranlarının istatistiksel olarak çok daha iyi düzeyde olduğu tespit edildi.

Aile Hekimliğine geçişten sonra aşılama daha başarılı
Yapılan çalışmada, Aile Sağlığı Merkezlerinde aşının soğuk zincir ile hiç zarara uğramadan sürekli olarak korunması, bebek ve çocuklara tam ve doğru zamanda aşının yapılması ve takibinin aile hekimleri tarafından periyodik olarak yapılması sayesinde maksimum verim elde edildi. Çalışmaya göre Hepatit B aşısı veriminden tam olarak yüzde 8 daha başarılı sonuç alındı.

"Çok önemli bir bilimsel çalışma"
Çalışmayı değerlendiren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Dr. Murat Keleş hocamızın çalışması çok önemli bir bilimsel çalışma. Bu çalışma aşının ve aile hekimliğinin önemini bilimsel olarak bir kez daha gözler önüne seriyor. Ülkemizde anne, bebek ölümlerinin azalması, bağışıklanma oranlarının artması gibi sağlık alanında birçok başarı aile hekimliği sayesinde yakalanmıştır. Bu çalışma da göstermektedir ki özellikle çocuklarda karaciğer kanseri ve sirozdan korunmak için de aile hekimlerinin rolü çok önemlidir" dedi.

"Başka başarılar gelecektir"
Çalışmanın AHEKON 2018 Kongresi’nde de yüzlerce bilimsel çalışma arasında birinci olduğunu aktaran Atakan, "İnanıyorum ki ülkemizde aile hekimliği uygulamasına yüklenen ilgisiz ek iş yükleri azaltıldığında ve aile hekimliğine daha fazla önem verildiğinde sağlık alanında çok daha iyi düzeylere geleceğiz. Belki de birçok kanser türüne karşı başka başarıları da yakalayacağız" ifadelerine yer verdi.

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