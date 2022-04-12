Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuruları ile ilgili Bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Bakanlığa 2828 Sayılı Kanun kapsamında bin 731 personel alacak. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan niteliklerden biri de en az ilkokul mezunu olması. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman 2022? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvuru şartları neler? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

AİLE VE SOSYAL HİZMERTLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur alımı için yapılan açıklamaya göre; tercih işlemleri 12 Nisan Salı ila 27 Nisan Çarşamba günleri arasında alınacak.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMERTLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu yerleştirme işlemlerine sadece 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı için başvuru yapan kişilerin Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaygacağı aktarıldı.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olup, memur olmak isteyen engelli vatandaşların, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53. maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda (EKPSS) başarılı olmaları halinde bu sınav sonucuna göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerine katılmaları ve adayların memur olarak istihdam edilmeleri mümkün olacak..

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI ORTAK BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başvuru Ortak Koşulları:

Türk Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak,

Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ASHB kılavuzda belirttiği Nitelik Kodlarına uygun olmak.

AİLE VE SOSYAL HİZMERTLER BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru kılavuzu için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.aile.gov.tr/media/103959/2022-mayis-tercih-kilavuzu-vson.pdf

