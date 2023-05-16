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Aileler arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

16.05.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aileler arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre M.K. kullandığı otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.’yi takip etmeye başladı. M.K.’nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

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Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan C.K. ve S.K.’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. (İHA)

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Uşak

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