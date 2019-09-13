Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine bir aile daha katıldı.

İstanbul'dan eşi ve çocuğuyla gelen 43 yaşındaki Fatma Bingöl de 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katıldı.

5 çocuk annesi Bingöl, aslen Erzurumlu olduklarını, 5 yıldır oğlundan haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunun sabah, "iş aramaya gidiyorum" diyerek evden çıktığını, bir daha da dönmediğini ifade eden Bingöl, oğlunu aradıklarını ancak ona ulaşamadıklarını aktardı.

'KİMSENİN HAKKI YOK ÇOCUĞUMUZU BİZDEN ALMAYA'

"Oğlum sahipsiz değil, sürekli onu arıyorum. Elimden ne geliyorsa yaparım, gerekirse canımı da veririm. Partiden bize, 'çocuğunuzu merak etmeyin orada' diyorlar. Ama hiçbir haber alamıyoruz." diyen Bingöl, şöyle konuştu:

"Arnavutköy ilçesinde HDP binası var. Çocuğum oradan gönderildi. 9 yaşındayken çocuğumu Taksim'de eyleme, yürüyüşe götürmüşler. Çocukları yoldan çıkarmaya kimsenin hakkı yok. Çocuklarımızı dağa çıkarsınlar diye büyütmüyoruz. Çocuklarımızı ölüme göndermek istemiyoruz. Çocuklarımızın kimseye zarar vermesini istemiyoruz. Biz bunun için büyütmüyoruz çocuklarımızı. Kendi halinde kıt kanaat geçinen insanlarız. Kimseyle sorunumuz yok. Bir evladı kaybetmek çok zor. Çocuğumun askere zarar vermesini istemiyorum. Kimsenin yetkisi buna yok. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Artık bu kötülük ortadan kalksın. Artık kimse kimseyi öldürmesin. Evlatlarımız ölmesin. Evlatlarımızı ölsünler diye yetiştirmedik. Kimsenin hakkı yok çocuklarımızı bizden almaya."