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Ailelerinin dikkatsizliği onları bu hale getirdi! Kardeşler ölümle burun buruna

14.06.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yaşındaki Xander ile 22 aylık Tanner, ailelerinin gözden kaçırdığı kritik bir hata yüzünden ölümle burun buruna! İki erkek kardeş bahçede yakılan ateşin etrafında eğlenirken, ateşin içine atılan kimyasal sprey şişesinin patlaması sonucu ölümcül yaralar aldı. Feci şekilde yara alan iki kardeşin hastane masrafları için yardım kampanyası başlatılırken, yaşam mücadeleleri devam ediyor.

Ailelerinin dikkatsizliği onları bu hale getirdi! Kardeşler ölümle burun buruna

Eğlenmek için bahçelerinde ateş yakan bir ailenin hayatı baştan aşağıya değişti. Ateş yakarken yığının içine fark edilmeden atılan kimyasal dolu sprey şişesinin patlaması sonucu, ateşin etrafında oyun oynayan 3 yaşındaki Xander ile 22 aylık Tanner’in feci şekilde yaralanmasına neden oldu.

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Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşanan olayda, iki kardeş hastaneye kaldırıldı. 3 Haziran tarihinde meydana gelen olay sonrası, talihsiz kardeşler bir dizi ameliyat oldu. Çocukların yüzlerinde, ellerinde ve göğüslerinin üst kısmında geniş yanıklar oluştu.

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Patlamanın yarattığı tahribattan, çocukların annesi de yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde, solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren kardeşlerin tedavi masrafları için yardım kampanyası başlatıldı.

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Çocukların teyzesi Carli Mathiesen, çocukların yüzlerine ve ellerine kapsamlı deri aşısı yapılması gerekeceğini ve fiziksel ve zihinsel sağlıklarını desteklemek için uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyacaklarını söyledi.


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