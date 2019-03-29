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Ailelerinin sosyal medya paylaşımlarından mutlu olmayan çocuklar anlatıyor

29.03.2019 07:32 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Gwyneth Paltrow, kızı Apple ile kayak fotoğrafını Instagram hesabında paylaşması sonrası 150 bin beğeni aldı.

Ailelerinin sosyal medya paylaşımlarından mutlu olmayan çocuklar anlatıyor

Ama aynı fotoğrafa gelen yorumlardan biri, başka bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Çünkü 14 yaşındaki Apple Martin, annesinin paylaşımına şu yorumu yaptı: "Anne bunu daha önce konuşmuştuk. İznim olmadan benim fotoğrafımı paylaşmayacaktın."

Paltrow'un cevabı ise "Ama suratın bile görünmüyor" oldu.

Bu paylaşımın yorum kısmı ise, anne-kız arasındaki atışmayı tartışanlarla doldu. Bazıları Paltrow'un "annelik" haklarını savundu, bazıları da kızı Apple'ın "özel hayat" hakkını.

"ANNEM FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞIRKEN BENİM TELEFONUM DAHİ YOKTU"

Bugün kullanılan sosyal medya uygulamalarının birçoğu 10 yıl önce yoktu veya bu denli popüler değildi.

Bu nedenle o yıllarda doğan birçok çocuk büyüyüp, sosyal medya kullanıcısı olacak çağa gelene dek, ebeveynlerinin kendileri ile ilgili paylaşımlarından haberdar değildi.

BBC'nin konuştuğu 19 yaşındaki yazılım uzmanı İspanyol Konrad Iturbe, ailesinin kendi fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını öğrendiğinde "büyük bir uyanış" yaşadığını söylüyor.

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Iturbe, "Annem Instagram'da fotoğaflarımı paylaşıyorken benim telefonum dahi yoktu" diyor ve bunları ilk fark ettiğinde annesinden fotoğraflarını silmesini istediğini söylüyor.

19 yaşındaki genç, yaşadığı durumu "özel hayatının ihlali" olarak değerlendirdiğini de belirtiyor.

"Çocukluğumun paylaşılmasını ben kabul etmedim. Bunlar son derece özel anlar" diyen Iturbe, aynı zamanda "yüz tanıma algoritmalarından" duyduğu endişeyi de dile getiriyor.

"ÇOCUKLUĞUMUN TÜM UTANÇ VERİCİ ANLARI ORTADAYDI"

14 yaşındaki Sonia Bokhari de Twitter ve Facebook'a ilk kayıt olduğunda benzer bir deneyim yaşamış.

Fast Company dergisine bir makale yazan Bokhari, "utanç" duyduğunu ve kendini ihanete uğramış hissettiğini söylüyor:

"Çocukluğumun tüm utanç verici anları, Facebook'ta herkese açık bir hesapta, ortadaydı. Beş yaşında diş perisine yazdığım not, ağlarken çekilen fotoğraflarım"

Ancak herkes ebeveynlerinin yaptığı paylaşımları rahatsız edici bulmuyor.

Londra'da yaşayan 23 yaşındaki Charlotte Christy, bu durumu oldukça normal bulduğunu söylüyor.

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Annesi Facebook'a fotoğraflarını yüklemeye başladığında Charlotte 13 yaşındaydı:

"Fotoğraflarımı Facebook'a yükler ve bunlar benim zaman tünelimde, herkesin görebileceği şekilde yer alırdı. Utanırdım ama bu durum beni fotoğraflarımı kaldırmasını isteyecek kadar rahatsız etmezdi"

Tartu Üniversitesi'nden akademisyen Andra Siibak, benzer durumdaki Eston çocuklar ve ebeveynleri üzerine özel bir araştırma yürüttü.

Siibak, ailelerin "hoş fotoğraf" anlayışı ile çocuklarınınki arasında fark olduğunu bunun da sorun yaratabildiğini söylüyor.

Böyle fotoğrafların, "siber zorbalık" için kullanabileceğinin de altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya paylaşım siber zorbalık

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