Ailelerinin sosyal medya paylaşımlarından mutlu olmayan çocuklar anlatıyor

Ama aynı fotoğrafa gelen yorumlardan biri, başka bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Çünkü 14 yaşındaki Apple Martin, annesinin paylaşımına şu yorumu yaptı: "Anne bunu daha önce konuşmuştuk. İznim olmadan benim fotoğrafımı paylaşmayacaktın."

Paltrow'un cevabı ise "Ama suratın bile görünmüyor" oldu.

Bu paylaşımın yorum kısmı ise, anne-kız arasındaki atışmayı tartışanlarla doldu. Bazıları Paltrow'un "annelik" haklarını savundu, bazıları da kızı Apple'ın "özel hayat" hakkını.

"ANNEM FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞIRKEN BENİM TELEFONUM DAHİ YOKTU"

Bugün kullanılan sosyal medya uygulamalarının birçoğu 10 yıl önce yoktu veya bu denli popüler değildi.

Bu nedenle o yıllarda doğan birçok çocuk büyüyüp, sosyal medya kullanıcısı olacak çağa gelene dek, ebeveynlerinin kendileri ile ilgili paylaşımlarından haberdar değildi.

BBC'nin konuştuğu 19 yaşındaki yazılım uzmanı İspanyol Konrad Iturbe, ailesinin kendi fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını öğrendiğinde "büyük bir uyanış" yaşadığını söylüyor.

Iturbe, "Annem Instagram'da fotoğaflarımı paylaşıyorken benim telefonum dahi yoktu" diyor ve bunları ilk fark ettiğinde annesinden fotoğraflarını silmesini istediğini söylüyor.