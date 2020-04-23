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Ailenin en küçüğü büyüdü: Toyota Yaris Cross tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Toyota, B-SUV modeli Toyota Yaris Cross'un tanıtımını yaptı. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi bir etkinlik ile tanıtılan yeni Toyota Yaris Cross Peugeot 2008, Renault Captur ve Nissan Juke gibi rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek. Peki Toyota Yaris Cross özellikleri neler?

Ailenin en küçüğü büyüdü: Toyota Yaris Cross tanıtıldı! İşte özellikleri

Toyota koronavirüsten etkilenen firmalardan biri. Zira şirket en yeni modellerini 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez showroom'a çıkartacaktı. Nitekim fuarın koronavirüs nedeniyle iptal olması Toyota'nın planlarını da etkiledi. Toyota'nın fuar kapsamında tanıtması beklenen B-SUV modeli Toyota Yaris Cross, kısa bir gecikmeden sonra bugün internet üzerinden yapılan bir etkinlik ile görücüye çıktı.

toyota yaris cross

TOYOTA YARİS CROSS TASARIMI

Toyota Yaris Cross'un tasarımı bir B-SUV otomobilden beklendiği gibi yerden yüksek bir formda. Otomobilin tam yükseklik değeri 1.560 milimetre olarak listelenmiş durumda. Aracın genişliği 1.765 milimetre, uzunluğu ise 4.180 milimetre. Ancak aracın bu boyutlarda olması Toyota'yı araca sportif çizgiler eklemekten geri koymamış. Toyota, Yaris Cross'un far tasarımına ve ızgarasını elmas motifleri ile süslemiş. Ayrıca aracın yandan çekilen fotoğraflarının da bize Peugeot 2008'i anımsattı.

toyota yaris cross-1

Yaris Cross'un arka tarafına geçelim. Otomobilin arka tarafında bizleri yanlamasına uzanan siyah bir profil ve onun iki yanında da LED stop lambaları karşılıyor. Bu LED stop lambalarının göze oldukça hoş geldiğini söylemek gerek. Stop lambalarının yer aldığı siyah profilin yanlamasına uzanması aracın bagaj tasarımını tamamlayan bir unsur olmuş durumda. Şimdi biraz da Toyota Yaris Cross'un içine bakalım.

TOYOTA YARİS CROSS'İN KOKPİTİ NASIL?

Toyota Yaris Cross'un kokpiti, C-HR ile oldukça benzer. Fakat C-HR kadar basık bir kokpit yok. Toyota bunun yerine daha da ferahlamış bir tasarım dili kullanmış. Otomobilin Toyota Safety Sense ile geldiğini, direksiyon yardımı ve otomatik frenleme gibi güvenlik özelliklerinin de yer aldığını söylemek gerek.

toyota yaris cross kokpit

TOYOTA YARİS CROSS ÖZELLİKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Toyota Yaris Cross'ta 1.5 litrelik atmosferik ile bir elektrik motoru görev yapacak ve bu motor 116 bg güç üretecek. Elektronik AWD-i dört çeker sistemi ile gelecek otomobil 2021'in yaz aylarında satışa çıkacak. Fiyat bilgisi ise henüz yok.

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