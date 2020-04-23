Ailenin en küçüğü büyüdü: Toyota Yaris Cross tanıtıldı! İşte özellikleri

Toyota koronavirüsten etkilenen firmalardan biri. Zira şirket en yeni modellerini 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez showroom'a çıkartacaktı. Nitekim fuarın koronavirüs nedeniyle iptal olması Toyota'nın planlarını da etkiledi. Toyota'nın fuar kapsamında tanıtması beklenen B-SUV modeli Toyota Yaris Cross, kısa bir gecikmeden sonra bugün internet üzerinden yapılan bir etkinlik ile görücüye çıktı.

TOYOTA YARİS CROSS TASARIMI

Toyota Yaris Cross'un tasarımı bir B-SUV otomobilden beklendiği gibi yerden yüksek bir formda. Otomobilin tam yükseklik değeri 1.560 milimetre olarak listelenmiş durumda. Aracın genişliği 1.765 milimetre, uzunluğu ise 4.180 milimetre. Ancak aracın bu boyutlarda olması Toyota'yı araca sportif çizgiler eklemekten geri koymamış. Toyota, Yaris Cross'un far tasarımına ve ızgarasını elmas motifleri ile süslemiş. Ayrıca aracın yandan çekilen fotoğraflarının da bize Peugeot 2008'i anımsattı.

Yaris Cross'un arka tarafına geçelim. Otomobilin arka tarafında bizleri yanlamasına uzanan siyah bir profil ve onun iki yanında da LED stop lambaları karşılıyor. Bu LED stop lambalarının göze oldukça hoş geldiğini söylemek gerek. Stop lambalarının yer aldığı siyah profilin yanlamasına uzanması aracın bagaj tasarımını tamamlayan bir unsur olmuş durumda. Şimdi biraz da Toyota Yaris Cross'un içine bakalım.