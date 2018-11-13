Ailenin güçlendirilmesi için iş birliği protokolü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kendileri için çok önemli bir bakanlık olduğunu belirtti.

Çalışmanın ve üretmenin önemine değinen Selçuk, "Ekonomik ve sosyal kalkınma manevi kalkınma olmadan mümkün değil." dedi.

Bu protokolle aile içi eğitim ve aileleri güçlendirme programının artırılacağını dile getiren Selçuk, kayıt dışı istihdam ve çalışma hayatına ilişkin önemli çalışmalar yapılacağına işaret etti.

Bakan Selçuk, iki bakanlığın birleşmesiyle kadınlara, çocuklara, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilere hizmet verildiğini hatırlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı" öncesi bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ailenin güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kadına karşı şiddetin önlemesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının devleti her yerde temsil eden kurumların başında geldiğini, özellikle ailenin korunması konusuna çok önem verildiğini ifade eden Erbaş, 81 ilde ve 400'e yakın ilçede yer alan müftülüklerde aile irşat büroları bulunduğunu, buralarda rehberler ile hizmet verildiğini söyledi.

Erbaş, "Rehberler mümkün olduğunca ailemizde çıkan problemleri çözmek ya da ailede çıkan problemleri önleme noktasında gayret gösteriyorlar. Aile sağlam olduğu zaman milletimizin en önemli müessesi olduğu için toplum da sağlam kalır." dedi.

Aileye ayrı bir önem verdiklerine dikkati çeken Erbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği yapmasının kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Bakan Selçuk ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ailenin güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kadına karşı şiddetin önlemesine yönelik iş birliği protokolünü imzaladı.

