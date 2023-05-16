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  4. Ailesi haber alamamıştı! 38 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ailesi haber alamamıştı! 38 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

16.05.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de ailesinin uzun süre haber alamadığı 38 yaşındaki bir kadın, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis olayın failini bulmak için çalışma başlattı.

Ailesi haber alamamıştı! 38 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kırşehir'deki korkunç olay, Ankara Caddesi 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. G.T. isimli kadından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede G.T.’yi kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan G.T’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Ekiplerin incelemesinin ardından G.T.’nin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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