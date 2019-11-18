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Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:49 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Söke ilçesinde, iddiaya göre ailesi ile tartışan üniversite öğrencisi Görkem Ö.

Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, iddiaya göre ailesi ile tartışan üniversite öğrencisi Görkem Ö. (22), 4'üncü kattaki dairenin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Görkem Ö., kurtarılamadı.
Olay, saat 17.30 sıralarında, Yeni Camii Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Görkem Ö., bir süreliğine ailesinin görmek için Aydın'a geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan Görkem Ö., kendisini odasının penceresinden attı. Metrelerce yüksekten beton zemine düşüp ağır yaralanan Görkem Ö., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Görkem Ö., doktorların tüm çabasına rağmen, yaşamını yitirdi.

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Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü

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