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  4. Ailesi kayıp ihbarında bulunmuş! Hayvanlarını otlatan çoban fark etti

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuş! Hayvanlarını otlatan çoban fark etti

25.12.2023 18:04 | Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuş! Hayvanlarını otlatan çoban fark etti

Kazımkarabekir Mahallesi Yılanlıdağı mevkisinde bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada bir kadının dağda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kadını mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Konuşma güçlüğü çeken kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Yapılan araştırmada, dağda mahsur kalan kadının Suriye uyruklu N.A. olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ailesinin kadın için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri mahsur kalmak
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