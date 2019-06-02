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Ailesini göremeyince intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

ANTALYA’da iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı bulunan S.K.

Ailesini göremeyince intihara kalkıştı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)- ANTALYA’da iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı bulunan S.K. (39), üst geçitte intihar girişiminde bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma cezası alan S.K., karısını ve çocuklarını göremediği bulvar üzerindeki yaya üst geçidine çıktı. S.K. demir korkulukların üzerinden geçerek yola doğru sarkmaya başladı. S.K.’yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdururken itfaiye ekipleri ise üst geçidin altına hava yastığı açtı. Polis ekiplerinin ikna çalışması sürerken üst geçide çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürü Koray Ertuğrul, S.K. ile konuştu. Yola doğru sarkmaya devam eden S.K.'nın cebinde bulunan cüzdanı, cep telefonu ve ayağındaki terlikleri hava yastığının üzerine düştü. Yolun tedbir amacıyla trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Üst geçidin altından geçen araçlarda bulunan bazı kişiler cep telefonu ile intihar teşebbüsünde bulunan kişinin görüntülerini çekmeye çalışırken, kimileri ise ‘atla’ diye bağırdı.
Polislerin ikna çabaları sürerken kafasını demir korkuluklardan geçiren S.K.’yı polis ekipleri vücudunun ve kıyafetlerinin farklı yerlerinden yakaladı. Hazır bekleyen itfaiyenin sepetine bindirilen S.K. refüje indirildi. Ambulansa alınan S.K. sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

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