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Ailesinin gözleri önünde intihar etti! Sinir krizi geçirdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Adana'da 10 bin lira borcu olduğu için yaşamak istemediğini söyleyen bir kişi Seyhan Nehri'nin üzerindeki köprüye çıkarak intihar edeceğini söyledi. Hareketliliği fark eden güvenlik güçleri gencin ailesine ulaşarak olay yerine çağırdı. Ancak yaşananlar aile bireylerinin fenalaşmasına neden oldu.

Güvenlik güçlerinin ve ailesinin ikna çabasına rağmen intihar etmekten vazgeçmeyen genç, kendini bir süre sonra Seyhan Nehri'nin üzerindeki Demir Köprü'den sulara bıraktı. Çocuklarının inthar ettiğini gören anne ve baba fenalık geçirirken, genç kız gözyaşları içinde ailesinin yardımına koşmaya çalıştı.

Ailesinin gözleri önünde nehre atladı!

Adana'da e-ticaret işi yapan bir kişi 10 bin lira borç yapınca bunalıma girerek anne, baba ve kız kardeşinin yalvarmasına rağmen çıktığı köprüden nehre atladı.
Olay Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, e-ticaret yapan Mehmet Ç. 10 bin lira borçlandı. Bu borcu bir türlü ödeyemeyen evli ve bir çocuk babası Mehmet Ç. Seyhan Nehri üzerindeki Demir Köprüye çıktı.
Mehmet Ç.'yi gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı.
Ancak şahıs borcu olduğu için artık yaşamak istemediğini söyleyerek bir türlü ikna olmadı.
Bu sırada olayı duyan Mehmet Ç.'nin babası Şahin, annesi Nur ve kız kardeşi Demet Ç.'de olay yerine geldi. Mehmet Ç.'yi köprüde gören aile fenalık geçirdi.
Anne, baba ve kız kardeşi de Mehmet Ç.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı.
Ancak Mehmet Ç. bir türlü ikna olmadı. Mehmet Ç. bir süre sonra montunu çıkartıp nehre attı.
Bunun üzerine anne Nur Ç. ağlayarak, "Neye yarar sen öldükten sonra biz niye yaşayalım. Siz varsınız diye bir yaşıyoruz" diyerek ikna etmeye çalıştı.
Baba Şahin Ç. ise "Ben ölürüm ben ölürüm bundan sonra ben yaşasam ne olur" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Bir türlü ikna olamayan Mehmet Ç.'nin kı kardeşi Demet Ç.'de "Gerek yok abi gel konuşalım ne olur, biz hepimiz ölürüz. Ne olur yeter ki sana bir şey olmasın. Çocuğunu düşün biz ona ne diyeceğiz" diye ağlayarak kardeşini ikna etmeye çalıştı. Ancak Mehmet Ç. ikna olmayarak köprüden atladı.
Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, Mehmet Ç. atlayınca ailesi fenalık geçirdi.
Mehmet Ç. nehirde bekleyen gondoldaki Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan Mehmet Ç. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Fenalık geçiren anne, baba ve kız kardeşe ise sağlık görevlileri müdahale etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Tüm bunlar yaşanırken meraklı vatandaşlar yine fotoğraf ve video çekip canlı yayın yaptı.
Anahtar Kelimeler:
intihar adana borç bunalım

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