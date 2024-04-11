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Ailesinin pikniğe götürdüğü 2 yaşındaki çocuktan acı haber! Dere yatağında ölü halde bulundu

11.04.2024 00:34
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte dere kenarına piknik yapmaya giden 2 yaşındaki çocuk kayboldu. 100 kişilik ekibin seferber olduğu çocuk, dere yatağında ölü halde bulundu.

Ailesinin pikniğe götürdüğü 2 yaşındaki çocuktan acı haber! Dere yatağında ölü halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kozluca Mahallesi mevkisinde Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30), çocukları 2 yaşındaki M. H. ile piknik yapmak için dere kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. Aile 4 saat boyunca çocuğu her yerde aradı ama başarılı olamadı. Aile, Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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ÇEVREDE ARAŞTIRMA YAPTI!

Jandarma ekipleri nezaretinde AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Polis dalgıç ekipleri dere yatağında arama yaparken, jandarma Zanka isimli arama köpeğiyle çevrede araştırma yaptı.

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2 saat süren çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince 500 metre ileride dere yatağında bulundu. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl çocuk
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