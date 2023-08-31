Ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki kız tecavüze uğradı! 16 yaşındaki şüpheli her yerde aranıyor

Yunanistan’ın Herke Adası’nın Pondamos bölgesinde 15 yaşındaki ismi açıklanmayan genç bir kız sabah 04.30 ile sabah 05.00 saatleri arasında cinsel saldırıya uğradığını belirtti.
İddia edilen saldırının ardından 55 yaşındaki annesiyle birlikte yerel bir doktorun muayenehanesini ziyaret eden ismi gizlenen 15 yaşındaki kız polise suç duyurusunda bulundu. Polis memurları, görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra genç çocuğu bulmak için acil arama başlattı.
Yerel haber kaynağı Dimokratiki'ye göre ismi gizlenen 16 yaşındaki İtalyan saldırganın ailesiyle birlikte ülkesine döndüğü tespit edildi. Herke Savcılığı’nda olaya ilişkin soruşturma sürüyor.