Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki kız tecavüze uğradı! 16 yaşındaki şüpheli her yerde aranıyor

    Ailesiyle tatil yapan 15 yaşındaki kız tecavüze uğradı! 16 yaşındaki şüpheli her yerde aranıyor

    31.08.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yunanistan’ın Herke Adası’nda ismi açıklanmayan 15 yaşındaki kız tecavüze uğradı. Cinsel saldırı iddiasıyla ailenin polise başvurması üzerine yetkililer 16 yaşındaki İtalyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Yunanistan’ın Herke Adası’nın Pondamos bölgesinde 15 yaşındaki ismi açıklanmayan genç bir kız sabah 04.30 ile sabah 05.00 saatleri arasında cinsel saldırıya uğradığını belirtti.

    ANNESİYLE BİRLİKTE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    İddia edilen saldırının ardından 55 yaşındaki annesiyle birlikte yerel bir doktorun muayenehanesini ziyaret eden ismi gizlenen 15 yaşındaki kız polise suç duyurusunda bulundu. Polis memurları, görgü tanıklarının ifadelerini aldıktan sonra genç çocuğu bulmak için acil arama başlattı.

    Yerel haber kaynağı Dimokratiki'ye göre ismi gizlenen 16 yaşındaki İtalyan saldırganın ailesiyle birlikte ülkesine döndüğü tespit edildi. Herke Savcılığı’nda olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”
    Düğünde ortalık bir anda karıştı! Davetliler birbirine girdiDüğünde ortalık bir anda karıştı! Davetliler birbirine girdi
    TV yayın akışı: 31 Ağustos 2023 PerşembeTV yayın akışı: 31 Ağustos 2023 Perşembe
    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Yunanistan

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

    Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

    Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

    Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

    Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

    Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

    Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

    Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.