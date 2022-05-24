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Airbnb, "sıfır-Covid" politikası nedeniyle Çin'den çekiliyor

24.05.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren Airbnb, "sıfır-Covid" politikasıyla karantina sürecini devam ettiren Çin'deki operasyonlarını durduruyor.

Airbnb, "sıfır-Covid" politikası nedeniyle Çin'den çekiliyor

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren Airbnb, "sıfır-Covid" politikasıyla karantina sürecini devam ettiren Çin'deki operasyonlarını durduruyor.

Konuyla ilgili bir kaynağın BBC'ye verdiği bilgilere göre, şirketin internet sitesindeki ülkede yer alan tüm evler, yaz ayları itibarıyla platformdan kaldırılacak.

Çin'deki konaklamalar, Airbnb'nin son birkaç yıldaki gelirinin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyordu.

Şirketin bu kararla beraber yurt dışına seyahat eden Çin vatandaşlarına odaklanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Çinliler 2019 yılında 155 milyon seyahat sayısına ulaştı. Bu on yıldan kısa bir süre içerisinde üç katlık bir artış anlamına geliyor.

Ancak 2020'den bu yana ise Çin, dünyadaki en sert koronavirüs kısıtlamalarına sahip. Bu da gerek ülke içerisinde gerekse de yurt dışı seyahatlerini oldukça zorlaştırıyor.

2016 yılında Çin'e giren Airbnb, o tarihten bu yana 25 milyon rezervasyon kaydetti.

Ancak şirketin çekilme kararına hakim olan bir kaynak, pandemi öncesinde dahi Çin'deki operasyonların karmaşık ve pahalı olduğunu söyledi.

Örneğin, Çin yasaları gereği rezervasyon yapan misafirlerin tüm detayları Çin hükümetine gönderildi. Şirket, bunun neticesinde Çin'deki yerli ev kiralama platformlarından gelen güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Çin
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