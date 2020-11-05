AirPods 3 fotoğraflarıyla ortaya çıktı! İşte tasarımı

AirPods kablosuz kulaklıklar Apple'ın en dikkat çeken ürünlerinden biri. Tüketicilerin son istatistiklere göre sıklıkla tercih ettiği AirPods kablosuz kulaklıklar, şu an 2. nesil AirPods ve AirPods Pro olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Fakat Bloomberg'in son haberine göre Apple, AirPods 3 ve AirPods Pro 2 için çalışmalara başlamış durumda. Şimdi ise Japonya merkezli bir internet sitesi aracılığıyla paylaşılan fotoğraflar, üretilmesi öngörülen ürünlerden birisinin fotoğrafını paylaşarak, tasarımını gözler önüne seriyor. Evet, AirPods 3'ten bahsediyoruz.

AİRPODS 3 TASARIMI GÖRÜNDÜ

AirPods 3 fotoğrafları, Japonya merkezli bir internet sitesi aracılığıyla ortaya çıktı. Sitenin paylaştığı fotoğraflara göre AirPods 3, AirPods Pro'ya benzer bir tasarım sunacak. Bu tasarımda daha da küçültülmüş kulak sapları ve yuvarlatılmış hatlar karşımıza çıkacak. AirPods 3'ün kutusu da aynı AirPods Pro'da veya AirPods 2'de olduğu gibi kulaklıkların dikey olarak yerleştirilmesine imkan sağlayacak. En azından paylaşılan fotoğraflardan yapılan çıkarımlar bu yönde.