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AirPods 3 fotoğraflarıyla ortaya çıktı! İşte tasarımı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 11:42 | Son Güncelleme

AirPods 3 tasarımı bir internet sitesi aracılığıyla paylaşıldı. Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3, paylaşılan görüntülere bakılırsa AirPods Pro'ya bir hayli benzeyecek.

AirPods 3 fotoğraflarıyla ortaya çıktı! İşte tasarımı

AirPods kablosuz kulaklıklar Apple'ın en dikkat çeken ürünlerinden biri. Tüketicilerin son istatistiklere göre sıklıkla tercih ettiği AirPods kablosuz kulaklıklar, şu an 2. nesil AirPods ve AirPods Pro olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Fakat Bloomberg'in son haberine göre Apple, AirPods 3 ve AirPods Pro 2 için çalışmalara başlamış durumda. Şimdi ise Japonya merkezli bir internet sitesi aracılığıyla paylaşılan fotoğraflar, üretilmesi öngörülen ürünlerden birisinin fotoğrafını paylaşarak, tasarımını gözler önüne seriyor. Evet, AirPods 3'ten bahsediyoruz.

AİRPODS 3 TASARIMI GÖRÜNDÜ

AirPods 3 fotoğrafları, Japonya merkezli bir internet sitesi aracılığıyla ortaya çıktı. Sitenin paylaştığı fotoğraflara göre AirPods 3, AirPods Pro'ya benzer bir tasarım sunacak. Bu tasarımda daha da küçültülmüş kulak sapları ve yuvarlatılmış hatlar karşımıza çıkacak. AirPods 3'ün kutusu da aynı AirPods Pro'da veya AirPods 2'de olduğu gibi kulaklıkların dikey olarak yerleştirilmesine imkan sağlayacak. En azından paylaşılan fotoğraflardan yapılan çıkarımlar bu yönde.

AirPods 3 tasarımı

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AİRPODS 3 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

AirPods 3 çıkış tarihi için teknoloji yazarı Mark Gurman 2021 yılının ilk çeyreğini işaret etmişti. Gurman'a göre Apple AirPods 3 ile birlikte AirPods Pro 2'yi de duyuracak ve modeller, HomePod mini ve yakında çıkması beklenen kulak üstü kulaklık AirPods Studio gibi diğer yeni Apple ses cihazlarına katılacak. Tabi ki tüm bunların öngörülerden oluştuğunu belirtelim.

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