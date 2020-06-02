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AirPods rakibi Huawei FreeBuds 3i'nin Türkiye fiyatı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Huawei, kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 3i'yi Türkiye'de satışa çıkartıyor. Huawei'nin bu kararıyla birlikte Huawei FreeBuds 3'ün Türkiye fiyatı da belli oldu. Huawei FreeBuds 3i, sadece özellikleriyle değil fiyatıyla da AirPods ile büyük bir rekabete girecek gibi. İşte Huawei FreeBuds 3i'nin fiyatı...

AirPods rakibi Huawei FreeBuds 3i'nin Türkiye fiyatı açıklandı!

Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklığı ile iyi bir çıkış yakaladı. Bu çıkışın sonucunda daha uygun fiyatlı bir kulaklık üretmek isteyen Huawei, geçtiğimiz ay Huawei Freebuds 3i adı verilen bir kulaklık daha tanıttı. Bu kulaklık yurt dışındaki macerasından sonra sonunda Türkiye'ye de geldi.

İŞTE HUAWEİ FREEBUDS 3İ TÜRKİYE FİYATI

Huawei, Huawei FreeBuds 3i'yi Türkiye topraklarına getirdi. Kulaklık, Huawei'nin paylaştığı bilgilere göre 799 TL'den satışa çıkacak. FreeBuds 3i'i almak isteyen tüketiciler Huawei Online Mağaza üzerinden kulaklığa sahip olabilecek. Fakat bunun için biraz beklemek gerekiyor.

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HUAWEİ FREEBUDS 3İ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

FreeBuds 3i, verilen bilgilere göre seramik beyaz rengiyle 5 Haziran'da satışa sunulacak. Tüketiciler, yukarıda da belirttiğimiz üzere Huawei Online Mağazası üzerinden kulaklığı satın alabilecek.

HUAWEİ FREEBUDS 3İ ÖZELLİKLERİ

FreeBuds 3i, gürültü engelleme teknolojsine sahip. Bu teknoloji sayesinde FreeBuds 3i, 32dB'e kadar arka plan gürültülerini kullanıcılarına hissettirmiyor. İki adet dışarı, bir adet de içeri bakan entegre mikrofonları bulunan FreeBuds 3i, Huawei'nin iddiasına göre telefonla konuşmalarında net bir deneyim sunuyor. Üzerinde bulunan dokunmatik sensörler ile çeşitli işlevleri yerine getirebilen kulaklığın kalbinde ise 10 mm çapındaki dinamik sürücüler var.

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